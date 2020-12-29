المزيدي: مصير المحترفين بيد المدرب

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أكد أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي أن ملف المحترفين سيكون بيد المدرب الكرواتي انتي ميشا الذي أنهى فترة الحجر الصحي وسيقود الأخضر أمام الشباب بعد غد الخميس في الدور التمهيدي لكأس ولي العهد. وقال المزيدي أن المحترفين الخمسة كلهم موجودون مع الفريق لحد الآن، وأن المدرب الجديد هو من يقرر استمرارهم من عدمه، مضيفاً: «هناك نية للتعاقد مع محترفين جدد في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لكن ذلك يعتمد على الظروف العامة في البلاد وإمكانية فتح المطارات من عدمها، بالإضافة إلى رؤية المدرب». وتابع: «صحيح أن بعض المحترفين لم يظهروا بالصورة المطلوبة، لكن قد يكون للمدرب الجديد رؤية مغايرة، وربما يستطيع ان يوظفهم بالشكل الصحيح»، مشيراً إلى أن السوري أحمد الصالح والليبي الهادي السنوسي يعتبران من العناصر المهمة في الأخضر.

ولفت المزيدي إلى أن محترفي الفريق لم يشاركوا جميعاً مع بعضهم في أي مباراة من مباريات دوري التصنيف، موضحاً: «لم نخض أي مباراة بمشاركة المحترفين الخمسة لأسباب متعددة كالإصابات أو الإيقاف أو التحاق أحدهم بمنتخب بلاده». وتمنى المزيدي ألا يكون مصير المدرب الجديد مثل الإسباني خوان مارتينيز واللبناني باسم مرمر اللذين لم يستمرا طويلاً مع الأخضر، وأوضح: «صحيح أن الاستقرار مطلوب من أجل نجاح الفريق، لكن الجهاز الإداري والمدربين المساعدين لهم نظرة، وأحياناً نكون مضطرين لتغيير المدرب قبل أن تزداد الأمور سوءاً».

واعترف المزيدي بأنه شخصياً غير راض عند أداء الفريق في الفترة الأخيرة، لكنه استدرك قائلاً: «دوري التصنيف ليس مقياساً للحكم على أي فريق لأن الهدف هو البقاء مع العشرة الكبار، والعربي نجح في الموسم الماضي في الوصول إلى نهائي كأس ولي العهد وخسر بركلات الترجيح، ثم فاز بكأس الأمير، كما حسّن من ترتيبه في مسابقة الدوري التي أنهاها في المركز الرابع».

وأردف:»لا شك أن هدفنا هو المنافسة على البطولات لأن العربي يجب أن يكون كذلك»، متمنياً أن يتحسن أداء الأخضر تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي ميشا.

