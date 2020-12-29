الكويت والقادسية.. قمة في «اليد»

محلية

تتجه انظار جماهير كرة اليد إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله التي تشهد لقاء القمة بين الكويت المتصدر ووصيفه القادسية في 07:15 مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع خيطان في 05:30 على الصالة ذاتها.

ويتصدر الأبيض ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القادسية وهو ما يجعل لقاء اليوم في غاية الأهمية للطرفين إذ يسعى القادسية بقيادة مدربه الوطني وليد فيروز إلى إيقاف انتصارات الكويت واعتلاء الصدارة. ويدرك لاعبو الأصفر صعوبة المهمة نظراً لقوة الكويت الذي يحمل لقب البطولة في المواسم السابعة الأخيرة وهو لم ينهزم طوال هذه المواسم السبعة سواء مرة واحدة أمام السالمية في الموسم الماضي.

ويضم الأبيض الذي يقوده المدرب الوطني هيثم الرشيدي أبرز اللاعبين المحليين مثل محمد وعبدالله وخالد الغربلي، عبدالرحمن البالول، عبدالله الخميس، صالح الموسوي ونواف الشمري.

وفي المباراة الثانية تتهيأ الفرصة أمام العربي صاحب الـ 7 نقاط لتحقيق الانتصار أمام خيطان المتواضع الذي يخوض اللقاء دون رصيد من النقاط.

