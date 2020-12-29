الشباب هزم الساحل في «السلة»

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تغلب الشباب على الساحل 82-68 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز التضامن على النصر 57-51.

ويتصدر الكويت ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة، يليه الجهراء 21 نقطة، والشباب 19 نقطة، والعربي 18 نقطة، والساحل 15 نقطة، فيما تساوى التضامن مع النصر في المركز الاخير ولكل منهما 14 نقطة. وبلغت أندية الكويت والجهراء والعربي والشباب دور الثمانية الذي سيقام بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات بطريقة المقص.

وفي المباراة الأولى التي جمعت الشباب مع الساحل تساوت الكفتان في الربع الاول من خلال تبادل التسجيل بين الطرفين قبل أن ينهي الشباب الربع متقدماً بفارق سلة واحدة 19-17.

وأخذ الساحل الأفضلية في الربع الثاني بفضل تميز لاعبيه في الجانب الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي ساهمت في انهاء الربع لصالح الساحل 39-38. وتسيد الشباب الربع الثالث الذي كان العلامة الفارقة في المباراة إذ عجز الساحل عن تسجيل أكثر من 9 نقاط، فيما سيطر الشباب على اللقاء بفضل توجيهات المدرب الوطني عبدالعزيز القلاف وجهود نجوم الفريق ابراهيم الشمري وحسين حاجيه ومحمد جاسم لينهي الشباب الربع 60-48. وعاد الساحل الى اجواء اللقاء في الربع الأخير دون أن يتمكن من تقليص الفارق حيث حافظ الشباب على أدائه المتزن لينهي اللقاء بفوز صريح 82-68.

وفي المباراة الثانية انهى التضامن الربع الأول متقدماً 20-17، قبل ان يتقدم النصر في نهاية الربع الثاني 30-29، وحافظ النصر على تقدمه في الربع الثالث الذي انهاه 42-39. وسيطر التضامن على الربع الأخير بشكل كامل ليحقق الفوز في اللقاء 57-51.

من جانب آخر، تقام اليوم المواجهة الاخيرة في منافسات المجموعة الأولى بين الكويت المتصدر والجهراء الوصيف في 06:30 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان الأبيض حقق الفوز على خصمه في القسم الأول دون صعوبة 93-64، وهو يسعى إلى تكرار انتصاره اليوم من أجل ضمان المركز الأول الذي يمكنه من مواجهة صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية.

