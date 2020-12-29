«طاولة السيدات» فبراير المقبل

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أعلن أمين الصندوق في اتحاد كرة الطاولة أنور الكندري أن انطلاق أول دوري لكرة الطاولة للسن العام للسيدات سيكون في النصف الثاني من فبراير المقبل، على أن يقام من قسمين للاعبات من مواليد 2003 فما قبل، وبمشاركة أربعة أندية هي: العربي، والفتاة، وسلوى الصباح، وفتيات العيون، مع إمكانية مشاركة النادي بفريقين، جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في الاتحاد بحضور الكندري، والمدير الفني صبري جمعان، والمدير الإداري أحمد القلاف، وممثلي الأندية.

وذكر مدير المنتخبات أنور الكندري أن مجلس الإدارة حريص على نشر كرة الطاولة بين الأندية الشاملة والنسائية على حد سواء؛ لأجل توسيع القاعدة من اللاعبات، وقال: «انطلاق أول دوري نسائي سيكون خطوة مهمة إلى الأمام، وسيتبعها خطوات مستقبلية مقبلة من شأنها أن تمهد الطريق لفتح المجال واسعا أمام الفتاة الكويتية لممارسة كرة الطاولة لمختلف الأعمار، كما قمنا وبالتنسيق مع الأندية مشكورة بوضع برنامج متكامل لزيارات ميدانية لمدرب منتخب السيدات البيلاروسي ميشكو أندريا للمساعدة في تدريب اللاعبات، وتطوير قدراتهن الفنية، كما أن زيارته تهدف إلى التعرف عن قرب على إمكانات اللاعبات لاختيار الأفضل من بينهن لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الدولية المقبلة»، لافتا إلى أن باب التسجيل مفتوح لجميع الأندية للمشاركة في الموسم الحالي لكرة الطاولة، وكذلك لتسجيل اللاعبات.

