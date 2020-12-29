«آسيا» انتصرت على «كورونا».. وأظهرت تلاحمها وصلابتها

دوليه

تنفست القارة الآسيوية الصعداء مع نهاية العام 2020 بعد أن تجاوزت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بقرارات شجاعة منذ شهر مارس الماضي، بدأت بتأجيل مباريات دوري ابطال آسيا بعد مضي جولتين من انطلاق دور المجموعات لأندية غرب القارة لتنتهي نهاية سعيدة بإقامة المبارة النهائية يوم 19 ديسمبر بين فريقي أولسان هونداي الكوري وبيرسيبوليس الايراني كأول نهائي قاري لمنافسات دوري الأبطال يقام بحضور الجماهير.

وكبقية الاتحادات القارية شكل عام 2020 هاجسا حقيقيا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي واجه واقع قارة مترامية الاطراف وموطن الفيروس الذي ضرب العالم حيث الصين التي ظهر «كوفيد-19» داخل اراضيها لأول مرة لتبدو المواجهة الحتمية مباشرة إذ سارع الاتحاد القاري للعبة لرسم خطوط التعامل مع الوضع غير المستقر والذي لم يكن أحدا يعرف مساره ولا نهايته.

الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أكد أن كافة الخطط والمعالجات الطارئة في أزمة كورونا التي أقرها الاتحاد القاري وضعت صحة وسلامة عناصر كرة القدم أولا وأخيرا، «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لن يضع أي شخص في خطر خلال الأوقات التي تشهد مخاطر طبية عالية، ولهذا فقد قمنا باتخاذ قرارات منطقية بتأجيل مباريات وفعاليات متعددة مبرمجة مسبقا على أجندة الاتحاد الآسيوي». وبوتيرة متسارعة خطا الاتحاد القاري في عام 2020 خطوة للأمام عبر صناعة القرار الجماعي في تحديد مسار مستقبل بطولاته فشارك الاتحادات الكروية الوطنية في التباحث مع دائرة المسابقات الاسيوية في تحديد مستقبل البطولة الأكبر وهي دوري ابطال آسيا التي تم اعتماد اقامتها عن طريق التجمع بدولة واحدة وقد تم تحديد الدولة المضيفة لأندية غرب اسيا وهي قطر التي استضافت بعدها ايضا تجمع اندية شرق آسيا ثم نهائي البطولة حيث تم تتويج اولسان هونداي الكوري باللقب.

ويؤكد الشيخ سلمان استمرارية وتيرة العمل الاسيوي دون انقطاع في ظل جائحة كورونا والتي أثبتت قوة وصلابة البناء المؤسسي للكرة الآسيوية بكافة مكوناتها

وشهد العام 2020 ثبات الكرة الآسيوية التسويقي التاريخي امام عاصفة كورونا المدمرة حيث تم ولأول مرة بتاريخ النقل التلفزيوني الاعلان عن توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني التي تشمل جميع البطولات الرئيسية للمنتخبات والأندية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الآسيوي وهي تصفيات آسيا لكأس العالم، ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بداية من موسم 2021، وكأس آسيا 2023 في الصين وكأس آسيا تحت 23 عاماً لنسختي 2022 و2024. ولم يكن هناك مفر من التضحيات لمواجهة الازمة العالمية وحماية الأمن الصحي فقد اعلن المكتب التنفيذي للاتحاد القاري في العاشر من سبتمبر الماضي رسمياً إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي 2020 كما تم تأجيل إقامة منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً وكأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً إلى بداية العام 2021, والغاء بطولة التضامن الاسيوي التي اطلقها الاتحاد القاري عام 2016 لإعطاء الفرصة للمنتخبات في الدول النامية والتي تبقى بعيدة عن المباريات الدولية بعد خروجها من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس اسيا وكأس العالم للعب مزيد من المباريات وتم اعتماد اقامتها عام 2024 كما تم نقل بطولة اسيا للصالات للعام 2021.

وشهد العام 2020 سابقة تاريخية للاتحاد الاسيوي بعد أن شهد التاسع من ديسمبر الماضي عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثلاثين وذلك عبر تقنية الفيديو « عن بعد» والذي تم الاعلان من خلاله عن الموافقة على دخول جزر ماريانا الشمالية كعضو يحمل الرقم 47 في منظومة الاتحادات الاعضاء بالاتحاد الاسيوي .

و يؤكد الشيخ سلمان « كان هذا العام حافلاً بالتحديات للجميع في عالم كرة القدم، خططنا لتجاوز الازمة بإشراك الجميع بصناعة القرار ووضعنا الاولوية للأمن الصحي وعملنا بتركيز للموازنة بين التزامات شركائنا الاعلاميين وبين واقع القارة في ظل الازمة ويفتخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجاحه في ترتيب روزنامة مسابقاته ونجاحه في تنظيم دوري أبطال آسيا بصورة مميزة وبشكل آمن، من أجل مصلحة الأندية والاتحادات الوطنية».

وأغلق الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في نهاية شهر يونيو باب التقدم لتنظيم منافسات كأس آسيا 2027 ، حيث تسلم الإتحاد القاري خمسة طلبات من اتحادات اللعبة في كل من: السعودية، قطر، الهند،إيران، وأوزبكستان، حيث باشر الاتحاد القاري العمل مع كل إتحاد من الاتحادات الخمسة بشأن وثائق ملفات الترشيح، على أن يتم الإعلان عن الملف الفائز بشرف الاستضافة عام 2021.

ونجح الاتحاد الآسيوي، في حشد الدعم اللازم للملف المقدم من أستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023،حيث حصد الملف المشترك ثقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الاجتماع الذي يعقد يوم 25 يونيو الحالي، حيث تنافس ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا.

