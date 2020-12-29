الزمالك: مصطفى للبيع مقابل 5 ملايين دولار

دوليه

قال عصام سالم المتحدث باسم الزمالك إن النادي يمر بمرحلة صعبة حاليا في ظل الأزمات التي تحاصره. وأوضح: «اللاعب مصطفى محمد يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي ولا نمانع ذلك ولكن العقبة تتمثل في التوقيت». وواصل:»لكن إذا وصل عرض أوروبي لضم مصطفى محمد قيمته لا تقل عن 5 ملايين دولار سوف نوافق على رحيله».

وأضاف: «اكتشفنا أن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 4 أو 5 أشهر وكان يجب أن يحدث ذلك في عهد المجلس السابق».

وتابع: «هناك أيضا العديد من الأزمات الحالية التي كان يجب أن تحل في عهد المجلس السابق والخاصة بملف تجديد عقود اللاعبين ولكن ذلك لم يحدث».

