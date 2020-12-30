ضرورة استماع القاعة للغرفة!

الاخيرة

في بيانها الوافي والكافي أمس، قرعت غرفة التجارة والصناعة ناقوس الخطر حول مستقبل الكويت الاقتصادي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحذر بها الغرفة ومنضوو القطاع الخاص من خطورة ما يجري في البلد، وفي كل مرة يتم إما التجاهل أو العمل تماماً بعكس ما يوصى به، حتى انتهينا بأحادية مصدر الدخل، وعجوزات الميزانية القائمة.

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إن من الأهمية بمكان أن تستمع قاعة البرلمان، بشقيها الحكومي والشعبي لما جاء من توصيات، فنحن في مركب واحد، وقد يكون منضوو الغرفة هم الأقل تضرراً فيها لو غرق، لذا وإيماناً بمبدأ الاختصاص، نرجو أن نستمع ونطبق - كنوع من التغيير - لما جاء بالورقة من توصيات مهمة.

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إن التمسك بمبدأ 3k (كوبا، كوريا الشمالية، كويت) أمر ونهج لا حكمة فيه، فقد سقطت بالعالم الأنظمة الريعية والاشتراكية، وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي بموارده الضخمة، واتجهت دول كالصين إلى نظام الاقتصاد الحر، وأبقت الشيوعية كهيكل خارجي فقط، مستفيدة من سلطاته للحد من الفساد، ومنع هجرة الأرياف للمدن، وإيقاف الزيادات السكانية غير المدروسة.

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علينا في الكويت ألا نكتفي فقط بتحسين جودة التعليم العام والخاص كي تلبي مخرجاته حاجيات أسواق المستقبل والثورة المعلوماتية، بل يجب أن تنشأ مئات معاهد التدريب لإعادة تأهيل الناس على الأعمال الجديدة، القادمة سريعاً ولاختفاء نصف الوظائف الحالية لعدم الحاجة، ومستلزمات النصف الآخر من الوظائف، كي لا نواجه مستقبلاً مظلماً ومخيفاً لم نستعد له.

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آخر محطة: نرجو أن نشهد تعديلات وزارية قريبة، تقوم على الاستعانة بعقول وكفاءات من القطاع الخاص، لم يصبها فيروس البيروقراطية والفساد الحكومي، الأخطر كثيراً من... فيروس الـ«كورونا».

