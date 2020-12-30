الجدري و«كورونا».. وخزة عمرها 70 عاماً في «المستوصف الأميري»

الاخيرة

أعاد تقرير نشرته «النهار» عن ذاكرة اللقاحات حول العالم على ما يبدو تنشيط ذكريات قديمة للقاحات في الكويت لتتلقى «النهار» رسالة من السيد مصطفى يوسف مراد المؤمن الموظف المتقاعد في برج المراقبة بمطار الكويت الدولي تضمن صورة ضوئية لشهادة تلقيه شخصياً اللقاح المضاد لمرض الجدري قبل 70 عاماً بالمستوصف الأميري آنذاك.

وتشير الرسالة الى مطابقة بين واقع السيد المؤمن الشخصي الان وهو يترقب لقاح «كورونا» وبين حاله طفلاً عام 1951 حين تلقى جرعة لقاح الجدري نسأل الله العافية له ولكم.. وهذا نص رسالته: «ما أشبه الليلة بالبارحة»، مثل ومقولة شائعة ومعروفة في بلادنا العربية، وتعني بأن ما جرى وحدث من مواقف وحوادث في الليلة السابقة، اي في الماضي من الزمان، يمكن ان يحدث ويجري امام أعيننا اليوم، أي أن الحوادث الحسنة منها أو السيئة تتوالى وتتكرر بمرور الأيام والسنين.

ان ظهور جائحة «كورونا» في الكويت كما الحال في جميع بقاع العالم اليوم، ونحن على أعتاب عام 2021، سببت ولا تزال تسبب قلقاً شديداً في الأنفس، وخسائر في الأرواح، وتعرقل أحياناً بل وتستطيع ان توقف تماماً دوران عجلة الحياة في بلاد العالم كما نرى اليوم بوضوح أحياناً أخرى.

لقد عرفت البشرية أمراضاً معدية عديدة في السابق كمرض الجدري والكوليرا والملاريا والسل والطاعون وليس الكورونا هو الأول أو الأخير.

وعند البحث في أوراقي القديمة عثرت على شهادة تطعيم ضد مرض الجدري باسمي مصطفى يوسف مراد المؤمن حينما كنت في الرابعة من عمري، بتاريخ 1/8/1951 صادرة من «المستوصف الاميري» التابع لمديرية الصحة العامة بالكويت والمعروفة اليوم لدينا بوزارة الصحة، يصادف اليوم تسابق الناس (وأنا واحد منهم) للتطعيم ضد وباء الكورونا، كما حدث قبل سبعين سنة للتطعيم ضد مرض الجدري.. الفرق في الزمن والعمر فقط.

مصطفى يوسف مراد المؤمن

موظف سابق ببرج المراقبة الجوية

بمطار الكويت الدولي

الكويت في 29/12/2020

