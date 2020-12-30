الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ,16 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4176
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أخبار اليوم
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
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صار
الاستهتار في الشوارع زاد ويجب وضع حلول عاجلة له.
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