رحيل «أمير المخرجين» حاتم علي

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توفي امس المخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة مهمة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل «الزير سالم» الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

من أشهر أعمال المخرج الراحل الذي وصفته اوساط فنية وصحافية بـ«أمير المخرجين» مسلسلات «التغريبة الفلسطينية» و«قلم حمرة» و«عمر»، «أحلام كبيرة»، «الفصول الأربعة»، و«أهو دا اللي صار»، و«كأنه إمبارح»، و«أهل الغرام»، و«تحت الأرض»، و«حجر جهنم» و«الزير سالم». حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986. وللراحل عدة أعمال سينمائية منها فيلم «العشاق»، وهو فيلم روائي طويل مقتبس عن مسلسل أحلام كبيرة وأنتجته سورية الدولية للإنتاج الفني عام 2005، وفيلم «شغف» وهو فيلم قصير من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. كما حصل على عدة جوائز فنية.

وحاتم علي ابن الجولان السوري متزوج من الكاتبة والحقوقية السورية عام 1990 دلع الرحبي وله منها ولدان. وقبل سنوات صدر قرار بفصله إلى جانب 180 آخرين من نقابة الفنانين في سورية، تحت ذريعة عدم تسديدهم للرسوم المترتبة عليهم.

