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خطة جنونية.. سجين بريطاني فرّ إلى فرنسا «مشياً»


باريس- الوكالات: اعتقلت السلطات الفرنسية سجينا هارباً، كان يحاول الوصول إلى فرنسا من بريطانيا سيرا على الأقدام عبر نفق «يورو تونيل»، الواصل بين البلدين.
وأكد متحدث باسم «يورو تونيل» احتجاز الشخص، مشيرا إلى أنه غير مخوّل بالحديث عن الأمر، وذلك لكون الحادث مصنّفا كجناية.
وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن السجين الفار يبلغ من العمر 31 عاما، وهو بريطاني، كان يحاول السير على طول النفق إلى فرنسا. وشوهد الرجل وهو يختفي في النفق في فولكستون جنوب شرق إنكلترا. وعلى الفور، تم تحذير قوات الشرطة على جانبي النفق، لتعثر السلطات الفرنسية على السجين في النهاية. جدير بالذكر أن طول النفق يبلغ 50.45 كيلومترا، وهو خاص بالسكك الحديدية، ويربط بريطانيا بفرنسا.


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