1.5 مليار كمامة ستلوث المحيطات لـ 450 عاماً

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كشفت مجموعة بيئية مقرها هونغ كونغ أن أكثر من 1.5 مليار قناع للوجه قد تنتهي في محيطات العالم هذا العام ما يؤدي إلى تلويث المياه بأطنان من البلاستيك وتعريض الحياة البحرية للخطر. ويستشهد تقرير صادر عن «OceansAsia» بملف بحثي للسوق العالمية، يقدر أن 52 مليار قناع صُنّعت هذا العام لتلبية الطلب الناجم عن جائحة فيروس «كورونا». ويقول أيضا إن الحساب يعني أن 3% على الأقل منها ستنتهي في البحر. ومع وزن كل قناع من ثلاثة إلى أربعة غرامات، يمكن أن يؤدي الوضع إلى أكثر من 6800 طن من التلوث البلاستيكي الذي «سيستغرق ما يصل إلى 450 عاما حتى يتحلل»، وفقا للتقرير. وبالإضافة إلى الآثار الضارة للبلاستيك الدقيق وجزيئات البلاستيك النانوية، فإن حلقات الأذن المرنة تشكل «خطر تشابك محتمل للحياة البرية»، كما يقول التقرير. ويستشهد التقرير بعدة أمثلة لحيوانات بحرية نفقت بأقنعة، بما في ذلك «سمكة منتفخة نافقة» عثر عليها متطوعون في حلقات قناع أزرق يمكن التخلص منها من قبل متطوعين يقومون بتنظيف شاطئ ميامي في أغسطس.