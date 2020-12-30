سمو الأمير وولي العهد استقبلا ناصر المحمد

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد.

من جانب آخر، تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره على ما عبر عنه من تعاز ومواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره على ما عبر عنه سماحته من تعاز ومواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريه مكروها بعزيز.

