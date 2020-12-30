المكراد: قوة الإطفاء حريصة على «مكننة» كل الخدمات

أول النهار

احتفلت قوة الاطفاء واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية باطلاق دليل اجراءات الوقاية والسلامة الكترونيا، حيث قام رئيس الاتحاد م. بدر السلمان وعدد من أعضاء مجلس الادارة بتقديم شهادة تكريم لرئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة اللواء خالد عبدالله، كما تم تقديم شهادة تكريم خاصة الى ضباط الادارة ومنتسبيها العاملين على اطلاق هذا الدليل.

وقال المكراد خلال الحفل الذي أقيم بمقر الاطفاء العام أمس (الثلاثاء)، إن التعاون القائم بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وقوة الاطفاء العام يعود الى سنوات خلت ومثال يحتذى للاستفادة من خبرات المجتمع المدني لتطوير آليات العمل في مختلف الجهات، مضيفا أننا حريصون على تطوير آليات العمل وفق استراتيجيتنا التي تهدف الى مكننة كافة خدمات الاطفاء. وأشاد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ودعمه المستمر لقوة الاطفاء العام، مشيرا الى أن التطوير مستمر في مختلف المجالات وأننا سننتقل الى العمل الالكتروني بشكل كامل (غير الورقي) خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار المكراد الى أن التعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة سيشمل اعداد وتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متكاملة للعنصر البشري في الادارة والمكاتب الهندسية على حد سواء، مضيفا أن التطور مستمر في مختلف مجالات العمل.

وأعرب في تصريح صحافي بختام الحفل: أن أمله في عدم استخدام صلاحية العقوبات التي أٌقرت وفق قانون الاطفاء العام، داعيا الجميع الى الالتزام بالاشتراطات وإزالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

مسيرة التعاون

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان بجهود قوة الاطفاء للانتقال الى المكننة، مضيفا أننا نشكر أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدعمه مكننة جميع القطاعات الحكومية ومنها قوة الاطفاء. وأضاف قائلا: «ونقول أننا أتينا اليوم لنواصل معكم مسيرة التعاون ولتقديم الشكر والعرفان على جهودكم جميعا للانتقال الى مرحلة متقدمة من العمل الالكتروني والمتمثلة في اطلاقكم دليل اجراءات السلامة الكترونيا، حيث بات يمكننا التعامل معه كمهنيين معنيين باصدار الكثير من التراخيص، ونحن على ثقة تامة انكم لن تألو جهدا للانتقال الى مكننة كل معاملات قوة الاطفاء في مختلف المجالات واتاحتها الكترونيا وهذا طموح رسمي كبير كما أنه طموح لنا في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية..».

وأكد رئيس الاتحاد أنه ورغم الجهود والسعي المستمرين والتعاون الكبير معكم إلا أن العقبات لاتزال كثيرة ونحتاج الى تفعيل الربط الالكتروني مع جميع مؤسسات الدولة لنصل الى ما يعرف بالنافذة الالكترونية الواحدة التي من خلالها يتم انجاز جميع المعاملات واصدار التراخيص المطلوبة، مضيفا «أن دورتنا المستندية لاتزال طويلة ولا أُغالي اذا قلت انها معقدة في أحيان كثيرة، ولهذا نحن في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية نعول كثيرا على استمرار التعاون معكم لتعزيز دور الخاص الذي تمثل المكاتب الهندسية والاستشارية الكويتية جزءا أساسيا فيه».

ولفت السلمان الى أن الاتحاد يهدف الى قيام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة اصدار الموافقات والتراخيص الوقائية تحت رقابة القطاعات المتخصصة بقوة الاطفاء وكذلك قيام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتقوم باستلام أعمال الوقاية خلال مرحلة التسليم والتشغيل، مؤكدا أنه من الضروري أيضا تعزيز التعاون المشترك باقامة الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات بين قطاع الوقاية والاتحاد لرفع مستوى الأجهزة الفنية لدى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ولدى قطاع الوقاية بقوة الاطفاء العام وصولا الى تحقيق ان يكون المكتب الهندسي هو المسؤول عن اصدار التراخيص بعد إعداد جميع ثبوتياتها واعتمادها من الادارات المعنية الكترونيا. وأشار إلى ضرورة تفعيل القرارات الحكومية في مجال المكننة والربط الالكتروني وتاليا القضاء على البيروقراطية وسد أي ابواب لاثارة الشبهات او التقاعس في العمل، وقد لمسنا حرصا كبيرا منكم على التجاوب معنا.

