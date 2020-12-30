غرفة التجارة: وطننا في خطر

الأولى

وضعت غرفة التجارة والصناعة، هموم البلاد مجتمعة في ورقة نوعية صريحة وشاملة وموجزة، حملت عنوان الوطن في خطر، ركزت على جميع القضايا التي يعاني منها الاقتصاد جراء تدخل السياسة.(طالع ص 11)

وقالت الغرفة، إنه حتى لا يبقى الاصلاح أمنية تتقاذفها الأيام الى أن تضيع الفرصة تماماً، فلابد من وقف الاقتصاد الريعي، مطالبة بأن يحظى الاقتصاد بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس الأمة. وبينت أن البلاد ظلّت 3 عقود وسط الهموم والتحديات والارهاق من غياب الرؤية التنموية، منوهة الى ضرورة توفير البيئة التي تتيح للقطاع الخاص أداء دوره التنموي. وشددت ورقة الغرفة على أهمية اعادة هيكلة الادارة العامة واصلاح القطاع العام والتعليم والبدء في الخصخصة، وفرض ضريبة الدخل بما لا يمس جيوب أصحاب الدخل المحدود، وإعادة هيكلة الدعوم وتسعير الخدمات العامة والغاء نظام الكفيل.

وقالت انه عندما ينفصل صندوق الاقتراع عن التنمية المستدامة يصبح المستقبل في خطر، وعندما يُبنى القرار الاقتصادي من منطلق احتكار الحقيقة تصبح الديموقراطية في خطر، وعندما تبعدنا الخلافات السياسية والعصبيات يصبح الوطن كله في خطر.

وتابعت الورقة نتجاوب مع النطق السامي الداعي لوضع برنامج اصلاحي شامل وصولاً الى التنمية المستدامة، والعمل على انجاحه بوعي مسؤول وتعاون فعال. وحذرت من أن الكويت تتجه نحو أزمة بنيوية عامة، شاملة، ونافذة الى صميم كل أنشطة الدولة والمجتمع بلا استثناء، بسبب ضعف الادارة العامة، والانحياز الرسمي والشعبي الكامل نحو المبالغة في رعوية الدولة على حساب احتياجات المستقبل، ما أدى الى إبقاء الاصلاح بكل أبعاده ومعانيه لافتة بلا مضمون، وشعاراً دون تطبيق.

وأشارت الغرفة الى ان خفض التصنيف له انعكاسات عميقة و يُمثل جرس انذار عالي الصوت متواصل الرنين، يجب ألا يمرّ دون وقفة موضوعية واعية، وفزعة وطنية جامعة، واجراءات تستوعب المتغيرات ولا تتهيب التغيير.