صباح الخالد: لا أحد فوق القانون

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أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وضع البرامج والآليات من اجل تنفيذ التوجيهات السامية لسمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بدعم وتطوير الجيش والشرطة. جاء ذلك خلال زيارة سموه الى مقري وزارتي الدفاع والداخلية امس.

واشاد سموه بدور رجال الجيش والشرطة خلال جائحة كورونا قائلا: نتمنى ان يستمر العمل بالأسلوب وروح العمل ذاتها لأن هذه الأزمة الصحية مازالت في مسارها الطويل ولم تنته والمطلوب هو المواصلة بذات العطاء والروح لمواجهة تداعياتها والتخفيف من اضرارها.

وأشار سموه الى التوجيهات الواضحة والصريحة لصاحب السمو امير البلاد بعد تشكيل الحكومة بتطبيق القانون على الجميع وأن لا احد فوق القانون سائلا المولى عز وجل ان يعيننا على وضع الاليات والبرامج المناسبة لتنفيذ كل هذه التوجيهات السامية.

وشدد سموه على ضرورة الحفاظ على دور رجل الأمن في تصرفه وسلوكه في اداء عمله باعتباره قدوة في هذا المجتمع مضيفا «لن نقبل ولن نسمح بتجاوز ذلك وكلي ثقة بأنكم وزملاءكم تلتزمون بواجباتكم وتعملون على ابراز دور رجل الامن في كل الظروف وفي كل الأوقات».

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ان وزارة الدفاع تعمل على استكمال جهود من سبقها في اعادة تشكيل قيادات الجيش والهيئة الادارية والمالية بهدف تحقيق الاستقرار والنهوض ببيئة العمل والنظر في خطط تطوير مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

وبين ان الوزارة تعمل على المحافظة على درجة الاستعداد والجاهزية المطلوبة ومتابعة برامج التحديث والصيانة لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية وصولا بمنظومة العمل العسكري الى المستوى الذي يطمح اليه الجميع.

بدوره قال وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ان مهام الحفاظ على الأمن واستقراره في البلاد مسؤولية بالغة لا تقبل التهاون في التعامل مع مقتضياتها مشيدا بالانجازات الأمنية المهمة التي حققتها وزارة الداخلية عبر اجهزتها الأمنية المعنية أخيراً والتي اثبتت الكفاءة الرفيعة والروح الوطنية العالية وهي محل فخر واعتزاز الجميع.

وأكد استمرار الوزارة في بذل جميع الجهود للحفاظ على الأمن مبينا ان استقرار الأمن والأمان يتحقق بتعاون الجميع وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية.