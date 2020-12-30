الخالد: تنفيذ التوجيهات السامية بدعم الجيش والشرطة

وطن النهار

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع (قاعة الفريق ركن متقاعد أحمد خالد الصباح).

وكان في مقدمة مستقبلي سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد الجابر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.والتقى سموه كبار قادة الجيش والقطاعات المدنية بوزارة الدفاع.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة وزارة الدفاع لتسجيل الاعتزاز والتقدير لمنتسبيها من عسكريين ومدنيين والذين هم ركيزة الأمن والأمان والاطمئنان في الحفاظ على سيادة البلاد.

وقال سموه «إن زيارتي اليوم تتبع زيارة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد لوزارة الدفاع في بداية الشهر الماضي وأنا اليوم معكم وبينكم لوضع البرامج والآليات من أجل تنفيذ هذه التوجيهات السامية».

وأكد سموه أن مسؤولية الدولة هي توفير كل المعدات لجميع قطاعات الجيش وتوفير الدراسة والتعليم في أرقى الكليات والمعاهد العسكرية ويجب استثمار كل هذه الجهود في القيام بها. معبرا سموه عن الشكر والتقدير لجميع منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين على دورهم في العمل مع الفريق الحكومي لمواجهة الأزمة الصحية.

وأضاف سموه أن الدولة عندما احتاجت للكثير من الأمور وجدنا سلاح الجو على استعداد تام لنقل المواطنين ونقل المعدات وشحن متطلبات مواجهة هذه الجائحة وتجهيز المستشفيات والمحاجر الميدانية التي كانت الهيئة الطبية التابعة للجيش على أتم الاستعداد لإنشائها دعما لإخوانهم في وزارة الصحة والدور المشهود في دعم ومساندة وزارة الداخلية والحرس الوطني في عزل المناطق وتنفيذ الحظر الجزئي والحظر الشامل.

وقال سموه «إن الشكر والتقدير مقرون بطلب الاستمرار على نفس العطاء لأننا مازلنا نواجه الأزمة الصحية ونسأل الله العلي القدير أن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية ولخدمة بلدنا تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلدنا العزيز».

كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد).

وكان في مقدمة مستقبلي سموه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

والتقى سموه كبار قادة الشرطة ومسؤولي القطاعات المدنية بوزارة الداخلية. معبرا في كلمة له عن سعادته لزيارة وزارة الداخلية لترسيخ التقدير والاعتزاز بدور منتسبيها في حب واستقرار البلاد فهم مؤتمنون على أرواح الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء العلي القدير أن يعين وزير الداخلية وقيادتها في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة بلدنا العزيز.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن زيارته اليوم تحمل عدة رسائل الأولى هي متابعة زيارة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد في بداية الشهر الماضي لوزارة الداخلية ومضامين توجيهاته السامية وإيجاد البرامج والآليات المناسبة لتنفيذها وهو ما يعد أولوية بالنسبة لنا.

وأشار سموه الى التوجيهات الواضحة والصريحة لصاحب السمو أمير البلاد بعد تشكيل الحكومة بتطبيق القانون على الجميع وأن لا أحد فوق القانون سائلا المولى عز وجل أن يعيننا على وضع الاليات والبرنامج المناسبة لتنفيذ كل هذه التوجيهات السامية. وأعرب سموه في رسالته الثانية عن الشكر والتقدير والاعتزاز لوزارة الداخلية ومنتسبيها للدور الكبير الذي قاموا ويقومون به اثناء الازمة الصحية التي أربكت العالم والكويت جزء منه واثرت في كل قطاعات الحياة ما استلزم اصدار قرارات قاسية تفهمها وطبقها شعب الكويت والمقيمين على أرضها.

وقال سموه إن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها تنفيذ كل جزء من هذه القرارات وهي من حمل العبء الأكبر «صحيح وزارة الصحة في مستشفياتها وفي أماكن عملها لكن أنتم في كل شبر من أرض الكويت وتعملون في كل الظروف والميادين». كما عبر سموه عن تمنياته أن يستمر العمل بالأسلوب وروح العمل ذاتها لأن هذه الأزمة الصحية مازالت في مسارها الطويل ولم تنته والمطلوب هو المواصلة بذات العطاء والروح لمواجهة تداعياتها والتخفيف من اضرارها وستتحمل وزارة الداخلية أيضا أعباء استمرار هذه الازمة الصحية معنا لكن انتم اكفاء لهذه المسؤولية.

وشدد سموه في رسالته الثالثة على ضرورة الحفاظ على دور رجل الأمن في تصرفه وسلوكه في أداء عمله باعتباره قدوة في هذا المجتمع مضيفا «لن نقبل ولن نسمح بتجاوز ذلك وكلي ثقة بأنكم وزملاءكم تلتزمون بواجباتكم وتعملون على ابراز دور رجل الامن في كل الظروف وفي كل الأوقات». ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على بلدنا العزيز في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

