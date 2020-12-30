وزير الداخلية: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.. والارتقاء بالخدمات

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الالتزام بالنطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتجسيد التعاون مع أجهزة الدولة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك في كلمة للشيخ ثامر العلي امس أثناء زيارة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الداخلية ولقائه بوزير الداخلية وكبار قادة الشرطة والقطاعات المدنية بالوزارة.

وأوضح أن سمو أمير البلاد أوصى بالعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والحفاظ على مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.

وأضاف أن سموه أوصى كذلك بضرورة العمل الجاد والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بالبلاد. وذكر أن مهام الحفاظ على الأمن واستقراره في البلاد مسؤولية بالغة لا تقبل التهاون في التعامل مع مقتضياتها مشيدا بالإنجازات الأمنية المهمة التي حققتها وزارة الداخلية عبر أجهزتها الأمنية المعنية اخيرا والتي أثبتت الكفاءة الرفيعة والروح الوطنية العالية وهي محل فخر واعتزاز الجميع.

وأكد الشيخ ثامر العلي استمرار الوزارة في بذل كل الجهود للحفاظ على الأمن، مبينا أن استقرار الأمن والأمان يتحقق بتعاون الجميع وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية.

وأعرب عن سعادته وكل منتسبي وزارة الداخلية بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء التي يستلهمون منها ما يعينهم على بذل كل ما في وسعهم من تضحية وفداء للبلاد داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويكلل كل جهود الوزارة بالنجاح والتوفيق في ظل القيادة السياسية للبلاد.

