البدء بتطعيم الأطباء «البدون».. وفتح صالة 6 قريباً

وطن النهار

فيما فتحت وزارة الصحة باب التسجيل للكوادر الطبية من «البدون» لأخذ حصتهم من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، واصل مركز الكويت للتطعيم في اليوم الثالث على التوالي من تدشين حملة التطعيم الأساسية من قبل وزارة الصحة، استقبال شريحة الكوادر الطبية لإعطائهم التطعيم المضاد لـ «كورونا».

وكشفت وزارة الصحة عن توسعة مركز الكويت للتطعيم قريبا عبر تجهيز قاعة 6 لتكون مساندة للقاعة 5 لاستقبال أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع والفئات التي حددتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح في جميع المراحل، لافتا الى انه بالتوسعة الجديدة سيكون بالإمكان تطعيم 1000 مراجع في آن واحد.

واكدت الوزارة أن مركز الكويت للتطعيم يعمل من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء بشكل يومي ماعدا العطل الرسمية، داعيا الجميع الى التسجيل في الموقع الالكتروني لأخذ اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

من جانب آخر تفقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الحالة الأمنية في مركز الكويت للتطعيم واطلع على سير عملية تنظيم الدخول والخروج لمتلقي الجرعة الأولى من التطعيم.

وتلقى العلي الجرعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا المستجد «كوفيد -19» في مركز التطعيم بأرض المعارض بمشرف.

وقدم وزير الداخلية الشكر للطاقم الطبي القائم على عملية التطعيم، كما أشاد برجال الأمن، مؤكداً ان العمل يسير بسلاسة ويسر وأن التنظيم أكثر من رائع كما أشاد بمتلقي اللقاح وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تلقيهم للتطعيم.

من جانب آخر حصل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر على الجرعة الأولى من اللقاح.

