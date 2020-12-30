«النجاة» وزعت المياه في مركز التطعيم

وطن النهار

قامت جمعية النجاة الخيرية بتوزيع عدد 20 ألف «عبوة ماء» في مركز التطعيم ضد وباء كورونا بأرض المعارض بمنطقة مشرف.

وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالنجاة الخيرية عمر الثويني: تواجدنا بالصفوف الأمامية جنبا إلى جنب مع كل الجهات الرسمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وحققت الجمعية إنجازات رائدة وحثيثة في شتى المجالات، وها نحن اليوم نواصل المسيرة من خلال توزيع مياه الشرب للمراجعين في مركز التطعيم ضد كورونا.

وأضاف: خلال زيارة مركز التطعيم شاهدت عن قرب روعة ودقة التنظيم والذي بدوره يسهل وييسر على المراجعين، بجانب حسن الاستقبال وبشاشة الوجه من قبل الطواقم الطبية التي تعمل في المركز، والذي يجسد بكل جدارة واقتدار تفاني أبناء الكويت في خدمة أهليهم وضيوفهم الذين يعيشون على أرض الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم.

