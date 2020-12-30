الكندري: توحيد أسعار كهرباء «المؤسسات الخيرية»

وطن النهار

خاطب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري، وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد الفارس، بشأن توحيد أسعار الكهرباء والماء بين الجمعيات والمبرات الخيرية التي تقع في المناطق الاستثمارية والتجارية مع تلك الواقعة في المناطق السكنية.

في هذا السياق، تقدم رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. عبدالمحسن الخرافي، بالشكر والتقدير للوزير الكندري لما لمسه من ادراك لنبل الغرض من حيث إنه يمثل مساعدة للجمعيات والمبرات الخيرية التي تساهم في دعم عملية التنمية الشاملة ورفع مستوى الوعي الديني والصحي والتربوي والإغاثي وتعزيز مفهوم التكافل والتنمية الاجتماعيين.

وقال الخرافي في كتاب وجهه للوزير الكندري، إن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية يسره بصفته ممثلا لشريحة واسعة من الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية العاملة في مجال العمل الخيري والتطوعي، ان يتقدم إلى معاليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير لهذه المبادرة الطيبة، راجيا من وزير الكهرباء والماء التفاعل الايجابي مع هذه المبادرة الكريمة لما فيه الصالح العام.

