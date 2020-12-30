جولات «التجارة» ضبطت مواد غذائية مقلّدة

وطن النهار

بتعليمات وتوجيهات مباشرة من قبل وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط اكبر عملية تقليد للمواد الغذائية.

وبينت وزارة التجارة في تصريح صحافي ان المتابعة المباشرة والجولات التفتيشية والرقابية تمكنت من ضبط 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.

واشارت الى ان الفرق التفتيشية من خلال جولاتها تمكنت من رصد تلك البضاعة التي يزاول اصحابها بيعها دون فاتورة لعدد من البقالات والمحال التجارية.

وأكدت ان نتائج الضبطية تأتي من الفرق التفتيشية على مدار الساعة في التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات غش تجاري.

وأوضحت انه تم تحريز الضبطية تمهيدا لاحالتها الى جهات الاختصاص لاجراء اللازم.

