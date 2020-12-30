الخمسان: رؤية جديدة لديوانية شعراء النبط بدعم من «الإعلام»

وطن النهار

نقلة نوعية في المباني شهدتها ديوانية شعراء النبط بعد عمليات التطوير والتحديث نفضت عن كاهلها غبار الركود وخلع عنها ثوب النمط التقليدي في الشكل الخارجي والداخلي، وحظي هذا التغيير باشادة المهتمين بالشأن الشعري، وغيرهم ممن زار الديوانية واطلع على ملامحها الجديدة.

وفي هذا الصدد قال أمين سر الديوانية نصار الخمسان: إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً وتطويراً في البرامج حيث سيكون هناك 4 مقدمين كما كان سابقا في زمن العمالقة (الهويدي والعزب والبحيري والعدواني والسحلول والسعيد).

حيث تم تفعيل برنامج ديوانية شعراء النبط باضافة مقدمين شباب من أعضاء الديوانية المؤهلين بدورات من وزارة الأعلام في البرنامج مع المقدمين القدامى الذين لاشك كان لهم دور كبير بالعطاء، وهنا لابد من كلمة شكر وثناء واشادة إلى المقدمين عامر السحلول وسعد بن زمانان لعطائهم واخلاصهم وهم الأن يقودون المرحلة القادمة بخبرتهم وتجاربهم بالتوجيه والارشاد.. والمقدمين الجدد الذين سيدخلون التلفزيون هما: نهار الشبعان وفلاح الشريكة راجين لهم التوفيق والنجاح وخدمة الكويت مع زملائهم، والعمل على التميّز والانفراد والعطاء الوافي مع الحفاظ على الموروث العريق والعمل على نجاح الديوانية.. ونتطلّع إلى تحقيق آمال وتطلعات المهتمين بالشعر، مشيراً الى أن من ضمن الخطط المرسومة في هذا المجال هو إعداد الكوادر الوطنية ورعايتها وتنمية المواهب الشعرية، والعمل على رسم منظومة شعرية، بما يحقق الآمال المرجوة في دفع الديوانية نحو النجاح والعطاء ورفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل.

وأضاف الخمسان أن الديوانية ستبقى منبراً للشعر الشعبي وواحة للكلمة الحرة، وستوفّر كل ما يلزم لتبقى الديوانية متألقة بشعرائها، مشيراً الى التعاون المستمر مع وزارة الاعلام في الحفاظ على الموروث الشعري العريق، مشيداً بتجاوب وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي على وقفتها الكبيرة مع ديوانية شعراء النبط والشعراء ومد يد العون لهم والتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء بالشعر.. وديوانية شعراء النبط.

