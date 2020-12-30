الرندي: مواقع مؤقتة لجمع نفايات المزارع والجواخير

وطن النهار

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي عبدالسلام الرندي وجود صعوبة للوصول إلى بيانات مالكي حيازات الجواخير أو المزارع لتحرير المخالفات أو أي تعدٍ على أملاك الدولة بسبب عدم وضع البعض اللوحات الخاصة ببيانات المزرعة أو الجاخور.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحيوانية الشيخ محمد اليوسف ومدير إدارة المخلفات بالهيئة العامة للبيئة عبدالله العتيبي ضرورة التعاون بين الجهات لما يخدم البلد خاصة أن هذه الاجتماعات تختصر الوقت والجهد في حل بعض المشكلات والمعوقات المشتركة.

وأشار الرندي إلى أن اللجنة استكملت لقاءاتها مع الجهات بهدف تطوير النظافة ووضع بعض الحلول المشتركة،بعد مقابلة مديري النظافة وزيارة مراكز النظافة لاسيما أن هناك تقاطعات مشتركة لا يمكن حلها إلا بمثل هذه الاجتماعات لذلك تمت دعوة مسؤولي هيئة الزراعة وهيئة البيئة على طاولة واحدة حتى نصل إلى أفضل الحلول لهذه النقاط المشتركة.

ولفت إلى انه تم طرح بعض المواضيع منها تحديد مواقع مؤقتة لتجميع النفايات بعد نقلها من المزارع أو الجواخير حتى لا تتراكم كما تم التنسيق بين هيئة الزراعة وهيئة الطرق لعمل طرق في كبد عند مزارع الهجن على أن تكون بين المزارع والجواخير لتسهيل وصول آليات النظافة إلى النفايات.

بدوره اكد رئيس هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف ضرورة رفع مستوى التوعية عند الناس في كيفية التخلص من النفايات.

من جانبه، ذكر مدير إدارة المخلفات بهيئة البيئة عبدالله العتيبي انه تم تحرير مخالفات على بعض المراكز التابعة للنظافة لقصورهم في إزالة النفايات.

من جانب اخر، التقى عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د رنا الفارس وبحث معها ابرز المواضيع البلدية الحالية كإنجازات المجلس البلدي وموضوع النظافة.

وقال بعد اجتماعه مع الوزيرة الفارس كان اللقاء مثمراً وشعرت خلاله حرصها وإخلاصها لخدمة الكويت واهلها ومتابعتها للمجلس البلدي وإنجازاته، وشكرتها على زيارتها الأولى للمجلس البلدي بعد القسم الدستوري معتبرا الزيارة بداية موفقة لمسار التعاون ما بين البلدية والمجلس البلدي.

‏واضاف الرندي أن اللقاء تطرق الى اثر انجاز البلدية في الدولة كون البلدية وزارة خدمية وتمس المواطن بشكل مباشر حيث يبرز أثر عملها بشكل لافت مؤكداً أن وجود أي قصور سيكون ظاهرا جليا للعيان كون العمل البلدي يلامس حاجة الناس اليومية.

وبشأن عقود النظافة قال بحثنا مع الوزيرة سبل الرقي بمجال النظافة في البلاد وإمكانية تطوير عقودها ولابد من اعادة الفلسفة العامة لها ولابد من تشديد الرقابة على شركات النظافة.

وتابع كما تحدثنا عن تأخر إقرار اللوائح بشكل عام ولوائح البناء بشكل خاص إذ لابد من اقرارها حتى تحفظ البلدية حقها ويعرف المواطن حقه مشيرا إلى أن المشاكل التي تواجه المواطنين اثناء البناء متعددة ومتنوعة ولا بد من تجاوزها فنيا وإداريا وميدانيا ولابد من حماية المواطنين من غش المقاولين خلال البناء وان يكون هناك ضمان للمواطن اذا ما تعرض للغش والتلاعب بجودة المادة الإنشائية او حتى تسعيرتها فضلا عن الاخطاء الفنية.

