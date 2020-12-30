«بلدية الفروانية» أغلقت منشأتين وقطعت الكهرباء عن 3 قسائم

وطن النهار

أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالفروانية فهد المويزري أن الجولات الميدانية التي ينفذها مفتشو الفريق الرقابي على مختلف المناطق بالمحافظة تأتي في إطار إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بعد رصد المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى أن الجولة اسفرت عن غلق منشأتين وتحرير مخالفات لـ5 شركات و87 عاملاً فضلا عن رفع 4 مركبات تستخدم في فرز النفايات ورفع مخلفات وتنظيف ساحات وقطع التيار عن 3 قسائم مخالفة إلى جانب تحرير مخالفات لائحة بناء تمثلت في إقامة مباني بدون ترخيص واستغلال العقار في غير الغرض المرخص له. ولفت إلى تواصل الجولات التفتيشية من قبل الفريق الرقابي خلال الأيام المقبلة لرصد جميع المخالفات، مؤكدا عدم تهاونهم في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

