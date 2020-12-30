الصالح لتكويت القضاء.. وبسط سلطته على «الجناسي»

وطن النهار

أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه بمقترح تعديل المادة 19 من قانون تنظيم القضاء بقصر التعيين في منصب القضاء ووكيل النيابة على الكويتيين وتكويت السلطة القضائية خلال ثلاث سنوات، ومقترح تعديل قانون المحكمة الادارية لبسط سلطة القضاء على الجنسية ودور العبادة.

وقال الصالح في تصريح صحافي انه ووفقا للمقترح فان من يتولى منصب القضاء او وكيل النيابة يجب ان يكون كويتي الجنسية، ويمنع تعيين اي اجنبي في هذين المنصبين، والعمل على تكويت السلطة القضائية خلال 3 سنوات.

وأضاف ان لدينا العديد من الكفاءات الوطنية التي يمكن ان تشغل هذين المنصبين من اساتذة قانون ومحامين وقانونيين بمؤهلات عليا، وبما ان القضاء سلطة سيادية فلا بد من تكويتها وهذا معمول به في كل العالم فلا يمكن ان تجد اجنبيا هناك يشغل منصب القضاء، وكذلك فان القاضي يحكم باسم سمو الأمير فكيف نعطي الأجنبي هذه الصلاحية؟

وقال «لسنا عنصريين على الاطلاق، فاخواننا الوافدون لم يقصروا وأدوا مهامهم في فترة من الزمن، لكن لدينا الآلاف من الكويتيين القادرين على شغل هذه المناصب».

وأوضح الصالح ان القانون لا يوجب تعيين وكيل النيابة في منصب القاضي، اذ بالامكان استقطاب اي مختص للقضاء بعد اخضاعه لدورة تدريبية من دون اشتراط ان يكون عمل في النيابة.

وذكر الصالح انه تقدم باقتراح ثان بتعديل قانون المحكمة الادارية وبما يتيح للقضاء بسط سلطته على مسائل الجنسية ودور العبادة، مشيرا الى ان مقترحه ابقى القضاء بعيدا عن سلطات الابعاد الاداري للوافدين.

وأكد ان الوضع الحالي يمثل سبة ونقطة سوداء في جبين المشروعية عدم اخضاع الجنسية ودور العبادة للقضاء، كاشفا ان سحب الجناسي المبني على اهواء سياسية سيتم فتحه على مصراعيه، سواء من تم سحب جنسيته في ثمانينيات القرن الماضي او تم سحب جنسيته حديثا كما حصل مع احمد الجبر، وسيكون لنا موقف حازم ان لم تغلقه الحكومة.

