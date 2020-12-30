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وطن النهار

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الغانم استقبل السفير القناعي


استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي.


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