«لجنة المرأة»: جرائم الشرف على رأس الأولويات

وطن النهار

أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل اسامة الشاهين ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني بحضور د. صالح الشلاحي والعضو اسامة المناور لتحديد الأولويات وطريقة العمل. وقال في تصريح للصحافيين ارتأينا ان تكون اولويات اللجنة في المجالات الثلاث الطفل والأسرة والمرأة فلا نفرض اولوياتنا الشخصية لكننا ننطلق من اصحاب الاختصاص . واضاف سنحرص على الاجتماع مع مجموعة من جمعيات النفع العام المهتمة بهذا الجانب لكي نسمع ونلقى اولوياتهم ومطالبهم لان المرأة والطفل وحماية الأسرة من القضايا المهمة لدى اللجنة.

وتابع كما اعتمدت اللجنة ما يسمى بجرائم الشرف وما يتم من الاعتداء على النساء في بعض الحالات الفردية التي قد تصل الى ازهاق الارواح كأولوية اولى للجنة ما يستدعي تنظيم حلقة نقاشية الكترونية خلال الايام القادمة لمناقشة الجانب الشرعي والجنائي القانوني حتى ننتهي الى رأي واحد وواضح في المادة 153 من القانون وهل نحن بحاجة الى الغائها او تغليظ العقوبات الواردة فيها فنحن منفتحون على جميع الحلول .

