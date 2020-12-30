العارضي: كم معلماً وافداً عينتهم «التربية» منذ 2018؟

وطن النهار

وجه النائب مساعد العارضي سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف، عن عدد المعلمين غير الكويتيين الذين تم قبولهم منذ بداية عام 2018، وجنسياتهم وتخصصاتهم، وعدد الاداريين الذين تم تحويلهم الى معلمين.

وطلب النائب تزويده بعدد المعلمين غير الكويتيين الذين قبلوا منذ بداية عام 2018 مع تزويده بجنسياتهم وتخصصاتهم وتاريخ تقديم كل طلب، وموافاته باجراءات تعيينهم منذ تقديم الطلبات حتى قبولهم، كما طلب معرفة عدد الاداريين وأسمائهم في وزارة التربية الذين تم تحويلهم الى معلمين وتخصص كل منهم منذ 1/1/2018 حتى تاريخ السؤال.

