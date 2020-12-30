أحمد الحمد لتأسيس مناطق صناعية حرفية لدعم الشباب

وطن النهار

تقدم النائب احمد الحمد، باقتراح برغبة لتأسيس مناطق صناعية حرفية لدعم المبادرات والمشاريع الشبابية، معتبراً بأن نسبة الشباب التي تفوق 60% تستوجب العمل الجاد والتخطيط السليم لاستثمار طاقات هؤلاء الشباب والاستفادة من امكاناتهم وأفكارهم وتوفير البيئة المناسبة لهم ليقدموا ما لديهم دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للأمن المجتمعي ايضاً.

وقال الحمد في اقتراحه ان الكويت دولة شابة وتشكل نسبة الشباب فيها اكثر من 60% فيما تعاني دول متطورة مثل المانيا والنمسا والسويد وغيرها من مشكلة كبيرة في نسبة الشباب!. وزاد ونظرا لأهمية دعم المبادرات والمشاريع الشبابية، للشباب المبدع والذي يحتاج الى رعايته ودعمه بفرص ميسرة اضافة الى اهمية تدريب الكفاءات الشبابية، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها ودمجهم في عملية التنمية بشكل تكاملي للاستفادة من قدراتهم غير المحدودة، اقترح ايجاد مناطق صناعية حرفية كالمعمول به في الدول المتقدمة والتي تسمى (اندستريال بارك زون) والتي تتيح للشباب حرية الابداع، عبر شجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل علمي ومؤسسي والاستفادة من تجارب دول اخرى اتبعت مثل هذه الأساليب مثل الصين او تركيا.

