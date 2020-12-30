الطريجي: زيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً

وطن النهار

أعلن النائب د.عبدالله الطريجي عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادة التاسعة عشرة من قانون الرعاية السكنية ورفع قيمة بدل الايجار الشهري ليصبح 250 دينارا شهريا.

ونص الاقتراح على ان تستبدل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993، النص التالي: يستحق رب الاسرة من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجارا شهريا مقداره مائتان وخمسون دينارا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.

ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي، فاذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة اي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

من جانب آخر اعلن النائب مرزوق الخليفة انه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سـنوات اعتبارا من 1/6/2021 وذلك بواقع (60) دينارا شهرياً.

ونصت المذكرة الايضاحية على انه في عام 2001 انشئ صندوق تأميني جديد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات وذلك لزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع (20) ديناراً شهرياً آنذاك ومن ثم عدلت لتصبح (30) ديناراً شهرياً .

وأضاف: على الرغم من زيادة اعداد المتقاعدين خلال السنوات الثلاث الماضية الا ان الوضع المالي للصندوق في ازدياد حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريباً وهو مؤشر مهم يدل على كفاية الأموال في هذا الصندوق للوفاء بالالتزامات الحالية المتمثلة باضافة مبلغ (30) ديناراً لمعاشات المتقاعدين كل ثلاث سنوات . واستطرد يقول: كما ان وفرته المالية تشير الى قابلية اجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزاد معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين دون ان يؤثر على وضعه الحالي، خاصة ان ايراد هذا الصندوق يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق العمل مستقبلاً وهم في ازدياد سنويا ولن يعاني من اي عجز .

