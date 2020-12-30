العنزي يسأل عن مستجدات مواجهة «كورونا»

وطن النهار

وجه النائب د. خالد العنزي سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، عن الاجراءات التي اتخذت لاستيضاح المعلومات الطبية حول النوع الجديد من فيروس كورونا، وفاعلية البروتوكول الطبي المعمول به حاليا. وقال في سؤاله: اعلنت المملكة المتحدة عن مواجهة نوع جديد لفيروس كورونا المستجد متخذة في ذلك تدابيرعدة لمكافحة انتشاره ومنها تشديد الاغلاق، ووضعت دول اوروبية عدة خططا مشابهة، كما اعلنت المملكة العربية السعودية عن اغلاق للحدود البرية والبحرية ووقف الرحلات الجوية. لذا يرجى افادتي عن الاجراءات التي اتخذت في شأن استيضاح المعلومات الطبية حول هذا النوع الجديد من الفيروس؟ وفاعلية البروتوكول الطبي المعمول به حاليا وبيان وهل سيحدث بما يتناسب مع مستجدات الجائحة؟ وختم بقوله: ما مدى تأثير هذا النوع الجديد على جاهزية المرافق والطواقم الطبية بعد اغلاق العديد من المستشفيات الميدانية؟