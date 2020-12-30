الخنفور لسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية

وطن النهار

طالب النائب سعد الخنفور مجلس الوزراء بسرعة صرف مكافأة الصفوف الأولى والمساندة لأزمة جائحة «كورونا»، مؤكدا ان الحكومة عليها رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم وخدموا البلاد في ظروف عصيبة اثبت فيها المواطن معدنه الأصيل وقدرته على العطاء والتضحية اذا تطلب منه ذلك. وأضاف تأخير مكافأة الصفوف الأولى غير مبرر لاسيما وأن الاخبار المتواترة تؤكد انه تم الانتهاء من رصد الكشوف وتم اعتمادها في مراحلها المختلفة، مشيرا الى ان هناك اسر وعائلات خططوا لاستخدام هذه المكافأة بعد التصريحات الحكومية التي اكدت صرفها منذ أشهر، وتأجيل صرفها يعني تعقيد معاناة هذه الأسر والضغط على ميزانيتها المحدودة. واعتبر الخنفور في ختام تصريحه انه من المنصف والعادل صرف المكافأة ايضا للمواطنين العاملين في التعاونيات تقديرا لأدائهم الاستثنائي والذي لاقى استحسانا شعبيا ورسميا كبيرا سيسجله التاريخ بأحرف من نور في الوقت الذي شلت فيه حركة الاقتصاد الغذائي في العالم كله.