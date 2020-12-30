لجنة «عبدالله السالم الصحيّة» شكرت عائلة بوخمسين

وطن النهار

استقبل أنور جواد بوخمسين نائب رئيس اللجنة التنسيقية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية عالية فيصل الخالد ورئيس مكتب مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية د. إيمان علي أبا حسين، حيث قدمتا الشكر له لمساهمة عائلة بوخمسين من خلال ديوانها بجانب مشاركات العائلات والأسر في المنطقة في فزعة ودعم عمالة المراكز الصحية الأربعة في ضاحية عبدالله السالم خلال أيام الحظر في أزمة «كوفيد -19».

بدوره شكر أنور جواد بوخمسين اللجنة التنسيقية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية ومتطوعيها لسرعة التواصل المجتمعي داخل المنطقة، مبدياً دعمه لنشاطات اللجنة وتشجيع ممارسة الرياضة لسكان ضاحية عبدالله السالم للوقاية من الأمراض المزمنة.

وقدمت اللجنة شرحاً تفصيليا لانور جواد بوخمسين بمبادرة المدن الصحية في الكويت واهميتها وانضمام منطقة ضاحية عبدالله السالم وتسجيلها في الشبكة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في 2/2/2020، حيث تسعى حالياً ضاحية عبدالله السالم لاعتمادها كمدينة صحية بعد استيفاء المعايير المطلوبة من منظمة الصحة العالمية وسيعجل من الاعتماد الدعم المجتمعي من أهالي المنطقة للمبادرة التي ستزيد من جعل المنطقة بيئة صحية آمنة ومستدامة وذات روابط مجتمعية قوية.

الجدير بالذكر ان مبادرة المدن الصحية هي مبادرة وطنية (تطوعية) ومدرجة في الخطة الانمائية للكويت وهي تحت مظلة وزارة الصحة في الكويت وبدعم من محافظ محافظة العاصمة الشيخ طلال الخالد الصباح.

