17042 طالباً وطالبة يؤدون اختبارات القدرات على ثلاث فترات

وطن النهار

أعلنت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس بجامعة الكويت الدكتورة رواء الجارالله عن عقد اختبارات القدرات الأكاديمية لأول مرة الكترونيا بالاضافة الى الاختبارات الورقية، وأشارت الى ان الاختبارات ستقدم لعدد 17042 طالباً وطالبة حيث ستقام على ثلاث فترات في 16 يناير و26 يناير و13 فبراير، موضحة ان الاختبار الالكتروني سيقدم بشكل تمهيدي وبسيط لعدد يقدر بـ 3000 الى 4000 طالب من اصل 17 الف طالب تمهيداً لتعميم التجربة في المستقبل.

وذكرت د. الجارالله ان اختبار القدرات الأكاديمية هو اختبار خاص بجامعة الكويت، مؤكدة اهمية هذه الاختبارات للطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة، وعليه يتم القبول للكليات على المعدل المكافئ وهو مجموع معدل الثانوية مع اختبار القدرات الأكاديمية، مشيرة الى ان هذه الاختبارات تقدم في العام الواحد ثلاث مرات بالمواد التالية: اللغة الانكليزية، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الفرنسية، مع مراعاة عدم تعارض اوقاتها مع الاختبارات الفصلية للمدارس الثانوية او الجامعة، منوهة على انه تم الغاء اختبار الكيمياء ولكن لمن يرغب بالالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبار كيمياء يتم اختباره بعد القبول.

وأوضحت د. الجارالله انه بامكان الطالب تقديم الاختبارات وهو في الصف الثاني عشر ويسمح له باعادتها ثلاث مرات ويتم اختيار افضل نتيجة، مؤكدة على ان صلاحية الاختبار سنتان من تاريخ الحصول عليها، مشيرةً الى ان بعض الكليات لا تستلزم اختبار القدرات وهي كلية الحقوق وكلية العلوم، كما ان اختباري الآيلتز والتوفل يغنيان عن اختبار اداء اختبار القدرات الأكاديمية للغة الانكليزية.

وقدمت د. الجارالله بعض الارشادات والتعليمات المفيدة للطلبة وبعض التوصيات والنصائح التي تساعدهم على تقديم افضل نتائج ممكنة، لافتة الى انه بامكان الطلبة زيارة الموقع الالكتروني لمركز التقييم والقياس kuweb.ku.edu.kw/coem للاطلاع على جميع الخيارات الأساسية التي يحتاجها الطالب في اختبار القدرات الأكاديمية ومنها موعد الاختبارات والتسجيل للاختبارات، كما يوجد فيديو توضيحي عن التسجيل ودليل الطالب ونماذج اختبارات سابقة، وفيديو توضيحي عن الاختبار ونتائج اختبار القدرات.

وبينت انه تم الأخذ بجميع توصيات وزارة الصحة والاشتراطات والضوابط الصحية حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة والطاقم العامل في الاعداد والتجهيز للاختبار ولن يسمح بتبادل المتعلقات الشخصية (أقلام- مبراة- ممحاة- آلة حاسبة).

ولضمان الاستعداد الجيد للطلبة لمن سيقدم الاختبار الالكتروني اوضحت انه تم وضع برنامج مطابق لما سيشاهدونه في الاختبارات وبامكانهم الدخول على صفحة التقييم والقياس للتدريب على الاختبار الالكتروني قبل الحضور.

وشددت على ضرورة التأكد من ورقة دخول الاختبار ومراجعتها من قبل الطالب والالتزام بجميع التعليمات لضمان دخولهم في الوقت المناسب للاختبار والحرص على الحضور بالبطاقة المدنية الأصلية او اي هوية رسمية مع ضرورة احضار الأدوات الشخصية.

وأضافت ان من يجد خطأ في ورقة البيانات سواء في لغة الاختبار او الرقم المدني او في جنس الطالب عليه التواصل مع مكتب نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس من خلال البريد الالكتروني cem@ku.edu.kw لتصحيح ما يستلزم تصحيحه.

وأشارت د. الجارالله الى ان تواريخ الاختبار ثابتة ولن يتم تغييرها او تعديلها لأي سبب من الأسباب باستثناء الطلبة المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وحفاظاً على صحتهم وصحة بقية الطلبة سيتم تأجيل اختباراتهم الى وقت لاحق على ان يتم اثبات ذلك بالأوراق الرسمية.

