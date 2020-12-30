ارتياد الديوانيات يؤثر سلباً في صحة المواطنين

وطن النهار

حصلت الدكتورة مها السجاري من قسم الخدمة الاجتماعية والمجتمع في كلية العلوم الاجتماعية على جائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الانسانية للعام الأكاديمي 2019/2020، وجاء فوزها عن مشاركتها في البحث الذي قدمته حول موضوع «تأثير حضور الديوانية على صحة الرجال الكويتيين».

استهدفت الدراسة الحالية الى اختبار العلاقة بين الديوانية كتجمع اجتماعي والحالة الصحية لمرتاديها وذلك لتحديد كيفية تأثير الديوانية على اسلوب حياة الرجال الكويتيين، حيث تم توزيع الاستمارة على 500 رجل اعمارهم 16 سنة وما فوق، وتتألف من خمسة اجزاء من البيانات: هي المعلومات الاجتماعية والديموغرافية، وتواتر الحضور الى الديوانية، ونوع الديوانيات، ونمط الحياة الصحي للأعضاء الذين يحضرون الديوانية.

