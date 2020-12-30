آراء

هكذا أراها «ساعة الصفر» وعقاربها تقترب من الثانية عشرة مساء ونحن نودع عاماً لنستقبل عاما آخر بكل لقاحات الامكان البشري، وكل علاجات الأمم المتداعية تحت وطأة الفيروس اللعين.

هكذا أراها والأسطورة البريطاني الكبير شكسبير يهلل من فوق ساعة بيج بن وسط عاصمة الضباب مطلقا شعار عام 2021 أمام البشرية «نكون أو لا نكون».

نعم .. 2021 على الأبواب، فاما أن نبقى واما أن نزول، اما أن نكون بحجم الجائحة التي بدأت في التملص من اللقاحات المطاردة واما أن ننكفئ على انسانيتنا المعذبة فنصبح في غياهب المجهول، ونصبح مخلوقات في طي النسيان، أو في ذاكرة القلة الناجين من الهلاك العظيم.

هذا هو التحدي العلمي الكبير، وتلك هي حقيقة 2021 قبل أن يخطو على الكون المريض بأقدام مرتعشة، ربما لأن اللقاح البين مازال قيد المسموح الطارئ، وليس في عهدة الموافقات النهائية، وربما لأن البشرية جمعاء مازالت مترددة رغم ايمانها بأن أي شيء أفضل من اللاشيء، وأن ما لا يدرك جله، لا يترك كله، الا أن ثورة «الفاكسين»، مازالت هي الخيار الوحيد أمام البشرية المعذبة، وأن ما عداها من خيارات لن تعود على أمة بني الانسان الا بالفشل الذريع وليكن ما يكون.

عام 2021 سوف يشهد العديد من المتغيرات، كون يتم تلقيحه بعائلات مختلفة من مضادات «كورونا»، ورئيس أميركي يدخل البيت الأبيض رغم أنف منافسه العنيد ترامب، ملفات الكرة الأرضية شديدة البعثرة فوق المكتب البيضاوي أمام بايدن وديموقراطية الأشاوس، تركة مثقلة بالمغامرات والمهاترات والمناكفات يتركها سلفه اليه لعله يقع في المحظور.

حرب تجارية مع الدولة الأقوى بعد الأكثر قوة في العالم وهي جمهورية الصين، اطلالات مهيمنة لظلال أزمات شرق أوسطية مؤجلة، وشرق متوسطية موحلة في الغليان، وأوروبية ناجحة في افتعال الأزمات.

التنبؤ لم يعد أقوى مما كان، والصراع الغربي الشرقي على قيادة العالم خلال مرحلة ما بعد «كورونا» سيظل غير محسوم حيث إن المنافسة على أشدها بين الولايات المتحدة الأميركية صاحبة أحدث لقاحين «فايزر وموديرنا»، وبريطانيا صاحبة لقاح «أسترازينيكا» من ناحية، ولقاحين قادمين من الشرق الشيوعي «سابقا» أحدهما من الصين بلقاح «ساينوفارم» وفي الجعبة ما هو أعظم، والآخر من روسيا وهو «سايتونيك» وتحت الركام ما هو أنجع، بالاضافة الى محاولات متطايرة لانتاج علاجات يابانية وكورية جنوبية وألمانية الى جانب البروتوكولات المختلفة من دراويش الدول الأقل نموا في مصر وايران وغيرهما.

رغم ذلك من الواضح أن الحرب الباردة لن تضع أوزارها، وستظل الهيمنة الدولية على العالم متأرجحة بين غرب منقسم على لقاحاته، ومتباهٍ بانتصاراته، وشرق صامت صامد كعادته أمام نتائج وصفاته، وبديع اكتشافاته، وبهرجة مريديه، في جميع الأحوال نقف نحن العرب كعادتنا أمام جميع المشاهد على أرائك المتفرجين، أو مصفقين لابداعات من سوانا ولا يوجد لنا موطئ قدم في أي حراك علمي متحقق.

جميع اللقاحات ممكنة، تماما مثلما هي الأماني مازالت ممكنة، وجميع النتائج ايجابية الا ما نسمعه من خزعبلات هنا وهناك، فيد العلم لابد وأن تكون فوق أيادينا أجمعين، والكشف الانساني المهيب بلقاحات محل الاعتبار الأممي، والأكاديمي والبحثي لابد أن نرفع له القبعات ونقيم من أجله المآدب والاحتفالات، فبينما العالم يستقبل الكريسماس ورأس السنة الميلادية وهو تحت الحظر، وسط ضحايا بعشرات الملايين من جراء «كورونا»، نجد الصين وحدها ربما وشعبها يحتفل من دون حظر، ودون احتراز، من دون ريبة، أو دون خوف، بمنتهى الانفتاح، ومنتهى الهدم لمعابد التباعد الاجتماعي، وسط أرقام لاصابات محدودة من قادمين الى الدولة الغامضة من الخارج، وأقل القليل من الداخل.

ووهان الصينية التي أطلقت الفيروس الصيني تحتفل بكامل طاقتها البشرية بالعام الميلادي الجديد، والعالم بأسره وبخجل شديد يحتفي على مضض تحت أضواء الشموع المرعبة، وفي كنف التباعد الاجتماعي الرهيب، وخلف جدران البيوت المكلومة من فيروس لا حول لها فيه ولا قوة، وكل عام والبشرية جمعاء أقل تباعدا وأكثر تقاربا، والله المستعان.

