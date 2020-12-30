النواب والموظفون

آراء

معلوم في أدبيات العلوم السياسية وأسس النظام البرلماني والديموقراطي أن عضو البرلمان هو ممثل الشعب ينقل همومه وآفاقه وأحلامه، ويعبر عن تطلعاته وأحزانه، ويسهم في صياغة المشاريع سواء بالاقتراح أو التصويت لتذليل العقبات التنموية وتطوير البلد في شتى النواحي، كما يسهم ببسط رقابته على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلتها عند وجود تقصير والتعاون معها في تمرير المشاريع والقوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

فاذا كان هذا هو المفروض في أدبيات العمل البرلماني والتشريعي، فبالمقابل الواقع يخبرنا بغير ذلك، حيث صار البرلماني وسيط معاملات، ومتنفذا في اصدار القرارات نيابة عن الادارات الحكومية، ومساوما في تمرير المعاملات مقابل عدم مساءلة الوزير، ومراجعا للادارات لتمرير المعاملات، بل وقد وصل الأمر في بعض الحالات الى التهجم على الموظفين العموميين واهانتهم ورفع الصوت في تجاوز كبير لقيم العمل البرلماني وتقاليده الراسخة منذ سنوات، وهي تشكل بأركانها جريمة اعتداء على موظف عام أثناء تأديته مهامه، وقد تؤدي الى عقوبة بعد رفع الحصانة، لأن الحصانة هي منهج للقيام بالمهام وليس شماعة نختبئ بها من القانون.

لقد لاحظنا جميعا الأزمات الكبيرة والمتتالية التي خلفتها جائحة «كورونا» من فساد متراكم وخلل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الكبرى التي يعاني منها البلد، وهي المشاكل التي انعكست على نفسية المواطنين، فاصطفوا من أجل الاصلاح والتغيير ونجح دورهم بتغيير ثلثي أعضاء مجلس الأمة، لذلك فاحتراما لارادة الشعب والوطن يجب تغيير النهج والابتعاد عن التنفيع بالمعاملات، فالوطن ينتظر انجازات أعظم وتضحيات أكبر.

فالوطنية ليست شعارات نتغنى بها، بل هي أفعال ومشاريع وقوانين ورقابة.

والله من وراء القصد،،،

