أمنيات العام الجديد

آراء

المشاهد من تقلب الأيام، وتصرم الأعوام، أن سنة 2020 ليست عاما، بل سنة، ففي اللغة العربية «السنة» تدل على الشدة، «والعام» يدل على الرخاء، حيث رأينا تقلب الحال، بذلك الوباء، الذي ضرب العالم اجمعه، فلم ننعم بنسمات الربيع، ولا بصبارة الصيف، ولا حمارة القيظ، ولا بالسفر والتجول في ربوع وسفوح الجبال، يذكرني ذاك برثاء أبو البقاء الرندي في رثاد الاندلس حيث يقول:

لكل شيء اذا ما تم نقصان

فلا يغر بطيب العيش انسان

هي الأمور كما شاهدتها دول

من سره زمن ساءته أزمان

وهذه الدار لا تبقي على أحد

ولا يدوم على حال لها شان

كم تصاغر حجم الانسانية، الذي ظن أهلها أنهم يحلقون في سماء الاعجاب، ويناطحون السحاب، في عتو ونفور وغرور، اذ بجرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجردة، قلبت حالهم من حال الى حال، فأغلقت المطارات، وأغلقت الشوارع والطرقات، والكل جالس في بيته خائفا يترقب، يخيفنا العطاس، ويرهبنا الرعاف، ولم نشعر الا ونحن مقطوعون عن العالم لمدة عام أو يزيدون، ونحن عالقون، وفي بيوتنا قاعدون!

تلك هي الجائحة التي لم تكن على سالف عصرنا، ولا سابق علمنا..

فهل توقفت الاحلام؟! وتكاسل الناس، أم أن هناك من استغل ترك الفرصة، فجعل من المحنة منحة، ومن الاشواك أشواق؟

عند أصحاب الأحلام والمخططين لحياتهم، سواء فهيمهم وبهيمهم، يحاولون أن يكون لهم حلما، ولو بسيطا، في تغيير حالهم المادي، أو تغيير سلوكهم الشخصي، أو تنمية مهارة ما، من تأليف كتاب، أو اتقان لغة ما، أو تخفيف وزن، أو تخطيط لمشروع، فمهما عظم الأمر، وتطاول العمر، تتحقق الاحلام ، لمن كانت نفوسهم كبارا يقول المتنبي:

فاذا كانت النفوس كبار

تعبت في مرادها الأجسام

ولو حاولنا توجيه سؤال الى أي مواطن كويتي عن أمنياته، واحلامه، وماذا يتخيل نفسه بعد 10 سنوات أو خمس على الأقل، لوجم من السؤال، وفتح فاه! ولتوقف ينظر اليك باستغراب! الى هذا السؤال الداعي للتخطيط والتغير؟!

هذي سنتنا وطبيعتنا. مجتمعنا يفتقر حتى للأمنيات والأحلام. ولن تجد في العالم من يملك أعاجيب مثل هذا الشعب، اقل الشعوب عطاء، وأكثرها أخذا للمال، شعب تعود على الكسل والبلادة، وقد استعاذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- منهما «اللهم إني اعوذ بك من العجز والكسل»، ونواب همهم القيل والقال، واضاعة المال ينادون بما يخالف القانون، ويخرق العقول، ويدغدغ الجماهير، ويحقق لهم مجدا شخصيا على الصالح العام.

ولو كانت لي أحلام تتحقق وأمنيات تتوثق.. لكانت أيضا ثلاث، اثنتان للعامة، وواحدة لي خاصة.. لكانت في علاج الناس من جميع امراضهم -واصلاح حال المسلمين – وتأليف للكتب وطرح البركة في العلم والتأليف... «وقل ربي زدني علما».. اللهم اجعله عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.

