آراء

أكتب هذه المقالة ونحن على مشارف نهاية سنة ألفين وعشرين، حيث تخللت هذه السنة العديد من الأحداث سواء المفرحة أو الحزينة والمؤلمة، فكانت بداية السنة طبيعية كالعادة ، لكن مع نهاية شهر يناير الماضي بدأ يهل على الشرق الأوسط مرض جديد قادم من شرق قارة آسيا سرعان ما اجتاح العالم أجمع حتى سميت بجائحة كورونا.

علاوة على أن هذه السنة المنصرمة تركت لدى جميع من يسكن هذه الأرض الطيبة ذكرى حزينة ومؤلمة وهي وفاة أمير البلاد السابق الشيخ صباح الأحمد الصباح، وكان المغفور له بإذن الله فقيداً ليس للكويت فقط بل للعالم أجمع، لم لا وهو الذي لقب بأمير العمل الإنساني، كما شهدت أيضاً وفاة {ناصر الكويت} الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمهما الله وتجاوز عنهما.

وكما كانت مجريات العام المنصرم حزينة كان للفرح فيها نصيب ، ففرح العالم أجمع بظهور اللقاح الخاص بجائحة كورونا بعدة أنواع من عدة شركات طبية تسابقت على اكتشافه، وأيضاً فرح الشعب الكويتي بظهور روح الحس الوطني إبان هذه الجائحة، وما شهدت الفترة السابقة من تسابق على خدمة الوطن وظهور روح المسؤولية لدى أغلب الشعب.

إن التاريخ يسجل كل ذكرى وكل حدث إن كان كبيراً أو صغيراً، أكتب هذا المقال وتدور في بالي مقولة الكاتب الأميركي مارك توين وهي «ما أجمل أن تكون شخصاً كلما يذكرك الآخرون يبتسمون».

رحم الله كل من ذكرناهم ابتسمنا، لذا يجب على كل شخص أن يسعى بعد الحصول على رضا الله سبحانه إلى أن يكون شخصاً كلما يذكره الآخرون يبتسمون.

