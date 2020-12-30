التحفيز الاقتصادي رهن إقرار «الدين العام» في 2021

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ النهار، عن توجه حكومي لإطلاق أكبر عملية تحفيز اقتصادي خلال العام المقبل 2021، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها: بوادر التفاؤل بخصوص قرب انتهاء فيروس كورونا والقضاء عليه، توقعات اقرار قانون الدين العام خلال يناير المقبل والذي سينعش سيولة الميزانية الجافة بحوالي 20 مليار دينار، تحركات الحكومة الجادة نحو تخفيض عبء الانفاق في ميزانية 2021/2022، مع استهداف رفع حصة الإيرادات غير النفطية. وأفادت المصادر أن التوجه الحكومي يأتي في ظل التداعيات السلبية التي أصابت القطاع الخاص في مقتل بسبب الدعم الحكومي له بعد أشهر من الإغلاق دفعته لتكبد خسائر مليارية. وشددت أن التحفيز سيتضمن 3 مراحل بإجمالي 5 مليارات دينار تقريباً، تتضمن توجيه التحفيز نحو القطاعات الأكثر تضرراً، مضيفة أنه سيتم فرز دقيق للشركات التي تضررت بالفعل من تداعيات الأزمة ولها بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وتقوم بتشغيل العمالة الوطنية.

وأوضحت المصادر أن تغطية الدين العام ستكون من خلال البنوك الخارجية والمحلية، مشيرة أن ملامح المشاركة ستغطي المبالغ المطلوبة بأضعاف مضاعفة. وأوضحت أن الوضع المالي القوي للكويت يجذب الكثير من المؤسسات المالية لإقراضها، كونها تمتلك ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم.

وبينت أن من شأن إقرار قانون الدين العام والتوافق عليه نيابياً وحكومياً الدفع قدماً بانجاز المشاريع التنموية المؤجلة التي تحتاج إلى السيولة، بالإضافة إلى تمويل الميزانية العامة للدولة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الحكومة تأخرت في نجدة القطاع الخاص الذي تضرر وبشدة من تداعيات فيروس كورونا، خاصة وأن شهور الإغلاق أدت إلى تفنيشات كبيرة للغاية تقدر بعشرات الآلاف في عدة قطاعات أبرزها السفر والسياحة والتي تضررت بشدة من الأزمة وانعكس ذلك سلباً على القطاع العقاري وقطاع التجزئة.

