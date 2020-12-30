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إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن دخول المواطنين

الدعومات وفق شرائح في 2022

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الحكومة بصدد وضع خطة شاملة لتوزيع الدعومات وفق شرائح والذي من المتوقع أن يرى النور خلال 2022. ولفتت الى أن هذا التوجه يأتي بعد دراسة جميع المقترحات الخاصة بترشيد الدعومات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها. وقالت إن الأمر يحتاج إلى بيانات شاملة عن دخول المواطنين المستحقين للدعومات، مشيرة إلى أن تلك البيانات ربما تأخذ بعض الوقت لإنجازها. وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي لإيصال الدعم مستحقيه، وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة التي تلتهم فيها الرواتب والدعومات قرابة 70 في المئة من إجمالي الإنفاق. وشددت المصادر على أن ميزانية 2021 خالية من خفض الدعومات، موضحة أن نهج الحكومة واضح وثابت أنه لا يوجد مساس بالرواتب والدعومات وأن ما تسعى الحكومة لانجازه هو ترشيد النفقات ومنع الهدر ومحاصرة عجز الميزانية المتفاقم.


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