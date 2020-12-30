تابعة لـ«التخصيص» خفضت رأسمالها

مال وأعمال

اعلنت شركة التخصيص القابضة أن شركتها التابعة في الأردن قامت بتخفيض رأس المال؛ لتخفيض رصيد الخسائر المتراكمة.

وقالت «التخصيص» في بيان للبورصة ان شركة التخصيص القابضة (الأردن) قامت بتخفيض رأس المال من 10 ملايين دينار أردني (14.1 مليون دولار) الى 5.643 ملايين دينار أردني (7.96 ملايين دولار).

وأوضحت الشركة أن عملية التخفيض بغرض اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة التابعة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، والبالغة 4.357 ملايين دينار أردني (6.15 ملايين دولار).

وبينت أن الشركة التابعة قامت بزيادة رأس المال من 5.643 ملايين دينار أردني الى 15 مليون دينار أردني عن طريق رسملة جزء من رصيد الذمة الدائنة للشركة الأم (التخصيص القابضة الكويتية).

