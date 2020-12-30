سندات بـ 8.5 مليارات دينار في 2020

مال وأعمال

انخفضت قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل خلال عام 2020 بنسبة 2.64% على أساس سنوي، وذلك وفق إحصائية لـ «مباشر».

وسجلت إصدارات المركزي الكويتي من سندات وتورق مقابل بقيمة 8.48 مليارات دينار (27.84 مليار دولار)، مقابل 8.71 مليارات دينار (28.59 مليار دولار) خلال عام 2019.

يشار إلى أن «سندات وتورق مقابل» هي سندات محلية يطرحها الكويت «المركزي» للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

كما تستخدم لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وحسب الإحصائية فقد تراجع سعر الخصم خلال العام الحالي، إذ بلغ متوسط العائد على الإصدارات لأجل 3 أشهر عند 1.67% خلال 2020، مقابل 2.99% متوسط العائد في عام 2019.

وحول عائد إصدارات سندات وتورق مقابل لأجل 6 أشهر في العام الحالي فقد بلغ 1.45% مقارنة بـ 3.01 % متسوط عائد إصدارات العام السابق.

ويرجع هبوط متوسط العائد إلى جانب انخفاض عدد الإصدارات، إلى قيام البنك المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم مرتين في 2020، أولها في مارس السابق بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) من 2.75% إلى 2.50%.

وتأتي عملية التخفيض وفق «المركزي» في إطار مواجهة المخاطر المتصاعدة لفيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي، ومواكباً مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية.

وفي المرة الثانية خفض «المركزي الكويتي» سعر الخصم بواقع 1% ليصبح 1.50% بدلاً من 2.50% بداية من 17 مارس 2020 وهو المستوى الأدنى تاريخياً.

واستهدف المركزي الكويتي بذلك القرار تخفيض كلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، فضلاً عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

