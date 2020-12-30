«ناس»: انتهاء الحجر المؤسسي لأول دفعة من العمالة المنزلية العائدة

مال وأعمال

أعلن مدير عام شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) منصور الخزيم عن انتهاء الحجر الصحي المؤسسي لأول دفعة من العمالة المنزلية والعائدة مباشرة من الخارج وتسليمهم إلى كفلائهم، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي التي خضعوا لها على مدار 14 يوماً منذ وصولهم على متن أول رحلة طيران مباشرة لعودة العمالة المنزلية إلى الكويت من الدول المحظورة.

وأضاف في بيان صحافي سابق بوصول عدد 28 عاملاً منزلياً كدفعة أولى من مشروع عودة العمالة المنزلية ويحملون الجنسية الفلبينية إلى مطار الكويت الدولي وذلك عبر الإجراءات المتبعة على منصة BelSalamah.com ، حيث تم إجراء فحص اختبار PCR أولي قبل السفر من الفلبين عن طريق تقنية MUNA والذى يحدد للراكب المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص اختبار PCR داخل دولة الفلبين، وبالفعل تم التقيد بتلك التعليمات من جميع الركاب وعند وصولهم إلى مطار الكويت الدولي تم إجراء فحص اختبار PCR ثان لهم، وعند الانتهاء من فترة الحجر الصحي المؤسسي تم عمل فحص اختبار PCR ثالث قبل تسليمهم إلى كفلائهم.

وقد أشار الخزيم الى ان عودة العمالة المنزلية تتم وفق أعلى مستويات الإجراءات الصحية الاحترازية التي تضمن استقرار الأمن الصحي للكويت، وذلك عبر إجراء 3 فحوصات «PCR» لهم، بالإضافة إلى حجر العائدين في محاجر صحية فندقية لمدة 14 يوماً والتي تنتهي بإجراء فحص اختبار الـPCR الأخير قبل خروجهم من الحجر، وذلك بالتعاون الوثيق والمستمر مع جميع إدارات وزارة الصحة، كما أن هناك دفعة أخرى من العمالة المنزلية الفلبينية، قد وصلت إلى الكويت وستُكمل فترة الحجر الصحي المؤسسي الأسبوع المقبل، وستخضع للإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة عبر إجراء الفحوصات والتثبت من سلبية نتائجها قبل مغادرتهم لمقر الحجر.

وأفاد الخزيم بإن شركة ناشيونال قامت بتطوير وتحديث منصة BelSalamah.com لتسهيل عودة العمالة المنزلية وفق قانون الإقامة على المادة 20 من 34 دولة مصنفة عالية الخطورة إلى الكويت بطريقة أسرع وأكثر سلاسة وتضمن أيضًا أن تلك العمالة المنزلية القادمة ستكون خالية من COVID-19 وهذا يساعد على حماية الركاب الآخرين وموظفي المطار والكفلاء الكويتيين بشكل عام، كما أنه يساعد على تلبية متطلبات السفر لـ COVID-19 مع تقليل وقت الانتظار الطويل. حيث تتيح تلك المنصة إجراء حجوزات الطيران على الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات المتكاملة تبدأ من عند الوصول لمطار الكويت والإقامة وحتى الانتهاء من فترة الحجر، ويمكن للكفلاء وكذلك وكلاء السفر الحجز من خلال المنصة عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب.

واختتم الخزيم أنه وفق لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة في شأن إعادة افتتاح مطار الكويت في الموعد المقرر، فإننا نبارك هذا القرار الحكيم والذى سوف يعيد الحياة الى المطار وكذلك استكمال مشروع عودة العمالة المنزلية واستقبالهم على دفعات جديدة من خلال تلك المنصة Belsalamah.com، وسوف يتم إعادة فتح المنصة مجدداً لاستقبال جميع الحجوزات الجديدة أو تعديل السابق منها.

