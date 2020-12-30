«غرفة التجارة» تطلق ورقة صريحة بعنوان «الوطن في خطر»

مال وأعمال

اكدت غرفة التجارة والصناعة انه بعد الانتقال الدستوري الراقي لمسند الامارة وسدَة ولاية العهد، ومع بداية الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، ومباشرة الحكومة الجديدة لمسؤولياتها، تستعيد غرفة تجارة وصناعة الكويت أدبياتها في مثل هذه المحطات التاريخية المهمة، فتشعر بأسف موجع لأننا لا نزال – منذ ثلاثة عقود وتزيد – مهتمين بذات التحديات، مهمومين بذات التساؤلات، مرهقين بذات الاختلافات والمفارقات.

وتشعر – بالتالي – أن من واجبها اصدار هذه الورقة الموجزة والمباشرة والصريحة، لتكون بمثابة دعوة مبكرة الى أن يحظى الشأن الاقتصادي بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس الأمة، حرصا على المستقبل وعلى مستوى رفاه المواطنين، وتجاوبا مع النطق السامي في جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، حين دعا – وعلى جناح السرعة – الى وضع «برنامج اصلاحي شامل وصولا الى التنمية المستدامة، والعمل على انجاحه بوعي مسؤول وتعاون فعال».

والورقة – من جهة أخرى - تهدف الى أن تجدد وتؤكد رغبة القطاع الخاص وقدرته على أن يؤدي دوره التنموي كاملا في اصلاح المالية العامة، وضمان حرمة المال العام، وتعديل التركيبة السكانية، اذا ما تهيأت له البيئة التي تمكنه من أداء هذا الدور في اطار الثقة والحرية والعدالة.

من هذا المنطلق، تبنت الورقة مجموعة من السياسات والاجراءات الرئيسية التي توفر الشروط اللازمة للبيئة المطلوبة، وتضمن الالتزام التنموي الوطني للقطاع الخاص، وتستعيد الثقة الشعبية والدولية بمصداقية وعزيمة الكويت الاصلاحية. وهي ثقة أضحت بالغة القيمة والأهمية، بعد الصدمة الاقتصادية المزدوجة التي تلقاها الاقتصاد الكويتي جراء تداعيات جائحة «كوفيد- 19» وتزامنها مع الانخفاض الكبير في ايرادات النفط، ما ساهم الى حدٍ بعيد في تخفيض تصنيف الكويت الائتماني من AA الى A1، وفي تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي من مستقرة الى سلبية.

نحن في غرفـــــــة تجارة وصناعة الكويـت، كنا – مثل كثيرين غيرنا - نعرف ونحذر من أن الكويت تتجه نحو أزمة بنيوية عامة، شاملة، ونافذة الى صميم كل أنشطة الدولة والمجتمع بلا استثناء. ذلك أن ضعف الادارة العامة، والانحياز الرسمي والشعبي الكامل نحو المبالغة في «رعوية الدولة» على حساب احتياجات المستقبل، أديا الى ابقاء الاصلاح بكل أبعاده ومعانيه لافتة بلا مضمون، وشعارا دون تطبيق. وبالتالي، لم تسجل الاختلالات الهيكلية الأساسية الثلاثة ؛ ضيق القاعدة الانتاجية، وانحراف التركيبة السكانية، وهيمنة القطاع العام، أي تحسن يذكر طوال العقود الثلاثة الماضية. وبينما يتسارع تضخم حجم الانفاق العام الاستهلاكي، ويتوالى ويزداد عجز الميزانية العامة، تتردى الخدمات العامة والبنية الأساسية والمؤسسية، ويتراجع مستوى التعليم، وتتعرض محاولات التصدي الجاد للفساد الى مقاومة شرسة، وتتماهى حدود السلطات الثلاث وتتداخل، ويصبح الاصلاح أكثر كلفة مالية ومجتمعية وأبعد منالا.

جرس إنذار عالٍ

لا نقول هذا تعذيبا للذات ولا ملامة لأحد، ولكن تعبيرا عن وعي تام بالدلالات البعيدة والانعكاسات العميقة لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي، الذي يُمثل جرس انذار عالي الصوت متواصل الرنين، يجب ألا يمر دون وقفة موضوعية واعية، وفزعة وطنية جامعة، واجراءات تستوعب المتغيرات ولا تتهيب التغيير. خاصة وأن هذا المشهد القاتم لم يكن مشهدا مشرقا قبل متلازمة انخفاض أسعار النفط وجائحة «كوفيد- 19»، ولكنه ازداد قتاما وتفاقما بعدها، فأضحت الصدور أكثر ضيقا، وأضحت النظرة الى الغد أشد قلقا.

والغرفة في ورقتها هذه لا تحاول أن توزع مسؤوليات الأخطاء والخطايا أو توجه اتهامات القصور والتقصير، لأنها لا تملك الحق في ذلك أصلا ولا تملك القدرة عليه، خاصة وأن مثل هذا اللوم والتأسي على اللبن الضائع لن يزيد الوضع الا تعقيدا، ولن يزيد المواقف الا تصلبا. والغرفة – في الوقت ذاته – لا تبرىء أحدا أو جهة من مسؤولية ما نحن فيه، لأنها على يقين بأن كل الأطراف دون استثناء شريكة في هذه المسؤولية ؛ فالسلطة التنفيذية، بطريقة تشكيل حكوماتها وضعف أجهزتها، شريكة في المسؤولية. والسلطة التشريعية، باخفاقها في الانتقال الى مقاعد تمثيل الوطن كله شريكة في المسؤولية. والمواطنون على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والمهنية والسياسية مشاركون في تعقيد وتصعيد أزمة الحرية والاصلاح والتنمية، لاصرارهم الثابت ونجاحهم المتكرر في اعادة انتاج البيئة السياسية حسب اعتبارات العصبية والمصالح بدل معايير الكفاءة والاصلاح.

خارطة الطريق

ومن جهة أخرى، ان غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تدعي أبدا القدرة على ايجاد المخرج ورسم خارطة الطريق، فهذه مهمة لا يمكن أن ينهض بها الا توافق وطني تتعاون في اطاره السلطات الثلاث، وقوى الحراك السياسي، ومنظمات المجتمع المدني. غير ان هذا لا يمنع الغرفة من القيام بواجبها المهني كممثلة للقطاع الخاص، وبواجبها الوطني كمؤسسة كويتية شهدت ولادة الدستور وساهمت في استلهام رؤاه وتطلعاته، وواكبت ارتفاع صرح مجلس الأمة واحتفت برفع قواعده.

المطلوب، أولا، أن نتحرر من السؤال المعيق حول أولوية القضاء على الفساد والهدر أم المشاركة الشعبية في اعباء المالية العامة؟ وكأن من المتعذر علينا أن نعمل على ضفتي المال العام في وقت واحد.

والمطلوب، بعد ذلك، وقفة تستوعب التغيرات الشاملة والعميقة محليا وعالميا، تقنيا وسياسيا واقتصاديا. وتوقن بأن هذه التغيرات تفرض بالضرورة تغيرا بذات العمق والشمول يؤكد حتمية الحوكمة والمساءلة، ويعيد النظر في مفاهيم العدل والرفاه والكفاءة، ويوازن بين حقوق الأجيال، أما الاستمرار في الرهبة أو الهروب من استحقاق التغيير الهادىء والتدريجي، فسيؤدي الى أن يفرض الاصلاح نفسه بطريقة خطأ وخطيرة.

قرارات اقتصادية

وفي هذا الصدد، تعتقد الغرفة أن القضايا والسياسات والاجراءات التالية تأتي على رأس القرارات الاقتصادية مستحقة الاقرار والتطبيق.

أولا- توفير البيئة التي تتيح للقطاع الخاص أداء دوره التنموي

1- اعادة هيكلة الادارة العامة واصلاح القطاع العام بهدف ترشيقهما ورفع كفاءتهما.

2- تحتل الخصخصة أهمية مركزية في المنهجية الشاملة للاصلاح الاقتصادي، وتمثل شرطا اساسيا لتعزيز دور القطاع الخاص. والخصخصة التي نعنيها هنا هي التي تحترم تطلعات العمالة الوطنية وحقوقها، وتحول دون أي ارتفاع غير مبرر باسعار السلع الرئيسية والخدمات العامة، وتقدم فرصة حقيقية للمشاركة الشعبية في ملكية المشاريع.

3- لا يجادل أحد في حق الدولة بملكية النفط والغاز وانتاجهما. غير أن التوسع في هذه الملكية لتشمل كل أنشطة القطاع النفطي – تكريرا وتصنيعا ونقلا وتسويقا – يشكل توسعا لا مبرر له دستوريا أو اقتصاديا، وقد ساهم هذا التوسع الى حدٍ بعيد في تهميش دور القطاع الخاص واضعاف قدراته وآفاقه. ولم يعد من المقبول أن يبقى القطاع الخاص مبعدا بشكل كلي عن فعاليات قطاع النفط بعد الانتاج، بكل ثقلها في الناتج المحلي الاجمالي وفي التصدير.

4- اعادة النظر باحتكار الدولة للأراضي، في اطار تنظيم عادل يساهم في تعزيز الايرادات العامة، ويضمن لذوي الدخل احتياجاتهم، ويحول دون الاحتكار، ويتيح للقطاع الخاص المساهمة الفاعلة في مشاريع الاسكان.

5- اصلاح العملية التعليمية اصلاحا جذريا، يلبي احتياجات التنمية والطبيعة التنافسية للعمل في القطاع الخاص، ويستجيب الى معايير الابتكار والابداع، ويسمح للكويت بدخول الثورة الصناعية الرابعة.

6- ان الاقتصاد الريعي، وهيمنة القطاع العام، وتضخم الجهاز الوظيفي، واعتماد الأنشطة الاقتصادية على الانفاق العام...عوامل بالغة الأثر في تشكيل بيئة حاضنة للفساد، وكلها تلعب هذا الدور في الكويت. وقد ثبت محليا وعالميا أن الفساد بتجلياته الاقتصادية لا يعكس تشوها في القيم بقدر ما يعكس نقصا في الحرية الاقتصادية، وخطأ في السياسات، وضعفا في الادارة العامة والأداء.

7- اعادة النظر بقانون الخصخصة، وقانون الشراكة، وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وتفعيلها بأسرع وقت ممكن بعيدا عن سيطرة الشك والريبة، وبعيدا عن احتكار القطاع العام للقرار والصواب والنزاهة، رغم عشرات الأمثلة التي لا تؤيد ذلك.

ثانيا –الالتزام التنموي والوطني للقطاع الخاص المتطور

1- ادخال مفهوم الضريبة، وفرض ضريبة الدخل على وجه التحديد والأولوية باعتبارها الضريبة التي تعزز الديموقراطية، ولا تمس جيوب أصحاب الدخل المحدود، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي وسهل وعادل، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزيد دخله عن الشريحة المعفاة.

2- اعادة تسعير الخدمات العامة ورفع القيمة الايجارية لأملاك الدولة بشكل تدريجي، على أن نحافظ على التوازن المطلوب بين زيادة الايرادات العامة وضبط نسب التضخم ومستويات الاسعار.

3- اعادة هيكلة الدعوم وترشيدها، بحيث يكون حجم الدعم أكبر كلما كانت قدرات المواطن أقل، وبحيث يوجه الدعم الاجتماعي الى المواطنين الذين يحتاجونه، ويوجه الدعم الاقتصادي الى المؤسسات والأنشطة التي تستحقه. ووقف الهدر في الانفاق العام، وخاصة في التوريدات والمشتريات والعلاج بالخارج.

4- تهيئة الشروط اللازمة لالغاء نظام الكفيل، بغية القضاء نهائيا على تجارة الاقامات.

5- المساهمة الفاعلة في رسم وتنفيذ الاستراتيجية الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص باعتباره البوابة الرئيسية لتعديل التركيبة السكانية. مع مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني، وتنافسية القطاع الخاص واحتواء ارتفاع الاسعار.

ومن المهم أن نؤكد هنا أن مجموعة السياسات والتوجهات والاجراءات التي ركزت عليها هذه الورقة تشكل برنامجا واحدا متكاملا، يجري العمل على تنفيذ بنوده بشكل متواز، ولا يمكن أن نأخذ ببعضها ونهمل بعضها دون أن يؤثر ذلك على جدواها وكفاءتها ومردودها.

تأمل الغرفة أن تساهم ورقتها هذه في تحريك الفزعة الوطنية، بعد جرس الانذار الخطير والكئيب الذي أطلقه تخفيض التصنيف الائتماني السيادي. وهي تعلم تماما أن الحوار الوطني الراقي والمتحرر من ضغوظ المصالح والمواقف المسبقه، لا بدَ وأن يعدل في مضمون هذه الورقة، ويحذف منها ويضيف اليها. غير أن الغرفة ترجو أن نتفق جميعا على أن أي شعب يطمح الى الديموقراطية وحرياتها وحقوقها، لا بد أن يلتزم – بالمقابل – بمسؤولية وطنية موازية ومكافئه. فكل حق يقابله واجب، والحرية على قدر المسؤولية، خاصة وأن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم سياسيا وتقنيا واقتصاديا، تشكل ضغوطا قوية ومتزايدة على اقتصاد الكويت وماليتها العامة، وستؤدي بالتأكيد – في حال استمرار الهروب من الاصلاح - الى اضعاف قدرة الدولة على توفير حياة كريمة لمواطنيها. وهنا تؤكد الغرفة ثقتها المطلقة بأن المواطن الكويتي الذي نطلب منه هذه الفزعة الوطنية وهذا الالتزام بالمسؤولية لن يتردد أبدا في الاستجابة شريطة أن يأخذ حقه في الاطلاع على الحقيقة بكل تفاصيلها وجوانبها، وخاصة من حيث غايات الاصلاح وضرورته والتضحيات التي يتطلبها، والتكلفة الوطنية والمالية للاستمرار في الهروب منه.

وفي بلد طغت فيه السياسة على القرار الاقتصادي حتى انحرفت به عن الحصافة والصواب، يصبح الحديث الصادق والصريح عن العلاقة العضوية بين السياسة والاقتصاد بمثابة واجب وطني والتزام أخلاقي. فليس غريبا – اذن – أن نتحدث عن السياسة في معرض البحث عن مخرج من المأزق الاقتصادي، بل الغريب الا نفعل. وما كانت الغرفة لتختم ورقتها بهذا الجزء بالذات لولا قناعتها العميقة بأن التأزم السياسي في الكويت أصبح أخطر ما يهدد جهود التنمية، وأن الاخفاق التنموي – بالمقابل – أصبح أكثر ما يثير أسباب التأزم السياسي.

- فعندما ينفصل صندوق الاقتراع عن التنمية المستدامة، يصبح المستقبل في خطر.

- وعندما يُبنى القرار الاقتصادي من منطلق احتكار الحقيقة وعلى أسس الشك والريبة، تصبح الديموقراطية في خطر.

- وعندما تبعدنا الخلافات السياسية والعصبيات المجتمعية عن الاحساس بلهيب حرائق المنطقة، وتفقدنا الوعي بمخاطر ما نحن فيه وما نحن اليه، يصبح الوطن كله في خطر.

3 قواعد للتغيير

اشارت الورقة التي اصدرتها الغرفة الى ان مثل هذا التغيير يجب أن ينطلق من قواعد ثلاث:

1- التمسك – بعد الايمان بالله والثقة بتوفيقه – بالدستور ومؤسساته وفي طليعتها أسرة الحكم ومجلس الأمة.

2- الوحدة الوطنية القائمة على الحرية والعدل وسيادة القانون. وعلى اعتبار الهوية الوطنية الكويتية قبل وفوق كل هوية أخرى. وتوظيف هذه «الهويات الأخرى» لتعزيز الهوية الوطنية واثراء ثقافتها وحضارتها.

3- الاقرار سلفا بصعوبة تحديات المرحلة القادمة، وما تتطلبه من وعي وتضحية من كل القيادات السياسية والقوى المجتمعية، ومن جميع المواطنين دون استثناء، وكل حسب موقعه وقدرته وامكاناته. وبغير التسليم الصادق بحتمية هذه التضحيات وشموليتها كشرط أساسي لاحداث التغيير، سيبقى الاصلاح امنية تتقاذفها الأيام الى أن تضيع الفرصة تماما.

