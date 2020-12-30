تركيا.. تراجع المعنويات الاقتصادية %3.5

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أظهرت بيانات من معهد الاحصاء التركي، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض %3.5 على أساس شهري في ديسمبر الى 86.4 نقطة، اذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة الى فرض حظر تجول واجراءات اغلاق.وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الحالي مستوى قياسيا منخفضا على خلفية اجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر. وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة الى توقعات متفائلة وما دونها الى تشاؤم، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

