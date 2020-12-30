رحلة نجاح «Ooredoo» في 2020 تُوِّجت بإنجازات استثنائية

مال وأعمال

أصبح كوفيد_19 جزءا لا يتجزأ من معادلة حياتنا، لكن ليس المعادلة بأكملها. في الواقع، انه مجرد علامة تشير الى امكانية وقوع أحداث مفاجئة، ولكن مثل هذه الأزمات تثبت أيضا قدرة الانسان على التكيف وقدرة الشركات على الاستمرارية. حيث تتطلب الاستدامة المقاومة والكفاح، ولا يتم تحقيق الانجاز الا من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها وادارة الصراعات بكفاءة. ومن هنا، يجدر الذكر بأن شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، كانت كعادتها ذات أداء استثنائي خلال الأوقات الصعبة التي مر بها العالم في عام 2020، وحققت انجازات مميزة تضاف لسجلها الحافل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: أن تكون «متوسط/معتدل» هو معيار الفشل، في حين أن تكون «استثنائياً بامتياز» هو معيار النجاح حسب ثقافتنا في الشركة. اليوم، نفتخر بكل ما أنجزناه في هذا العام، بدءا من تقديم منتجات وحلول رقمية مبتكرة جديدة لعملائنا، الى دعم الحكومة والمجتمع أثناء الأزمات، والتعاون مع شركات عالمية ومحلية بالاضافة الى الكثير».

ففي مارس 2020 حيث كانت بداية أزمة فيروس كورونا عالميا، تم عقد اجتماع بين رئيس الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة وشركة Ooredoo الكويت بهدف تشجيع العملاء على البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات خلال تلك الفترة الاستثنائية تماشيا مع توجيهات الجهات الحكومية في الكويت. حيث قدمت Ooredoo الكويت لعملائها 5GB انترنت مجاني يوميا بالاضافة الى مكالمات محلية مجانية ولمدة شهر ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020. كما وأطلقت الشركة حملة رقمية بعنوان «خلك مرتاح، خلك في البيت، خلك أونلاين» والتي منحت من خلالها العملاء مجموعة من العروض والخدمات الرقمية المميزة، بهدف تشجيعهم على البقاء في المنزل. كما قامت الشركة بتطبيق وتفعيل استراتيجية العمل عن بعد بنجاح وذلك بهدف جعل Ooredoo أكثر أمانا للجميع من العملاء والموظفين ولضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات لجميع عملائها على أكمل وجه وبأحسن جودة.

وقامت Ooredoo الكويت أيضا باهداء جميع العاملين من عملائها في في الوزارات والهيئات والتي تتضمن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني والادارة العامة للجمارك وشرطة الكويت والدفاع المدني والخطوط الجوية الكويتية انترنت مجاني حتى نهاية شهر مارس 2020 لجهودهم المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. في أبريل 2020 وبعد مرور أشهر على انتشار الفيروس بصورة كبيرة، توقفت مظاهر الحياة المعتادة، فأصبحت الأعمال والدراسة تقام عن بعد وعبر الانترنت، وحرصا من شركة Ooredoo على استمرارية الأعمال ومستقبل الطلاب الذين هم المستقبل، أطلقت الشركة منصة Edunation التعليمية بهدف اتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية الاستفادة من خدمات الشركة في ظل أزمة فيروس كوفيد-19. وتعتبر Edunation ادارة تعليمية، يمكن من خلالها تقديم منصة لادارة العملية التعليمية بالاضافة الى تقديم خدمة الدروس الافتراضية بجودة عالية، حيث تتيح للطلاب امكانية الدراسة في أي وقت، ومن أي مكان وأي جهاز، وحتى اقامة الامتحانات وحل الواجبات عن بعد. تعتبر هذه المنصة من أحد أهم انجازات شركة Ooredoo الكويت في عام 2020 والتي كان لها دور أساسي في دعم المجتمع والهيئات الحكومية في الدولة.

أهم الإنجازات

أكدت شركة Ooredoo الكويت موقفها في دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل عن وعبر الانترنت خلال فترة أزمة «كورونا»، فأطلقت عرضاً خاصاً لعملائها من الشركات في يوليو 2020 بهدف تمكينهم

على ادارة أعمالهم بسلاسة وتسهيل التواصل، خاصة وأن الدولة كانت تستعد للمرحلة الثالثة من العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية.

أما في أغسطس 2020، احتفلت Ooredoo الكويت بانجاز تاريخي تمثل في اكمال مركز بيانات Ooredoo الكويت 1000 يوم متواصل من تقديم الخدمات بأعلى أداء وبدون انقطاع، يؤكد هذا التزام الشركة بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات، والشركة المفضلة للعملاء الذين يبحثون عن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، والتي تلبي احتياجات الشركات بشكل خاص. يوفر مركز البيانات مجموعة من خدمات الاستضافة المُدارة والمصممة خصيصا لتناسب احتياجات الشركات والأعمال. هذه الخدمات مثالية للشركات التي تتطلع الى ادارة بياناتها ومنصاتها وتطبيقاتها بشكل أفضل. لم تمنع جائحة كورونا المستمرة- وما نجم عنها من اجراءات احترازية اتخذت لمواجهة تفشي الفيروس- شركة Ooredoo الكويت من مواصلة دعمها لجميع فئات المجتمع، بل نظرت أكثر باحتياجاتهم التي قد تغيرت نتيجة الأزمة العالمية. فأطلقت Ooredoo الكويت منتجها الجديد كليا «شامل برو» يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020، والذي كان بمثابة خطوة كبيرة تضاف الى محفظة الشركة. حصلت الشركة على ثمار عملها الدؤوب حيث صرحوا بفخر بأنهم كسبوا أكثر من 1,000 عميل جديد لمنتج «شامل برو» في أول يومين من اطلاقه. لم تتوقف Ooredoo عن ابهار عملائها بمنتجاتها وخدماتها وباقاتها المميزة والفريدة حتى يومنا هذا، وقد جاء «شامل برو» مؤكدا على تقديم تجربة عملاء رقمية استثنائية من خلال باقاته الثلاث المختلفة ومميزاته التي تم تصميمها وفقا لاحتياجات ورغبات السوق الاستهلاكي المحلي ومتطلباته المتعلقة بالعديد من جوانب الحياة مثل السفر أو الترفيه أو الألعاب الالكترونية.

حقيقة لا يمكن انكارها، فرضت أزمة «كورونا» هذا العام تحديات عالمية غير متوقعة وخلفت الكثيرمن الأضرار البشرية. فكانت احدى أولويات شركة Ooredoo الكويت توفير وحفظ الوظائف للجميع، بل بذلت جهوداً مميزة لضرورة توظيف الشباب، فلم تتخل عن موظفيها خلال الأزمة ومع نهاية العام، في ديسمبر 2020 بالتحديد، فتحت الشركة أبوابها للشباب الكويتي للانضمام لعائلة Ooredoo.

شراكات استراتيجية

تعيد شركة Ooredoo تشكيل عصر المعلومات والمعرفة من خلال شراكاتها الفعالة، فقد أعلنت شراكتها مع Wipro Limited، شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات العمليات التجارية، في أكتوبر 2020 لاطلاق الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت (IPv6) لتقدم لعملائها تجربة انترنت أكثر كفاءة وسرعة مع شبكة الجيل الخامس وانترنت الأشياء لبيانات الجهاز المحمول.

حيث تتضمن الشراكة بتقديم خدمات انترنت لأجهزة Ooredoo المحمولة في الكويت، وتوفير حلول Dual-stack لشركة Wipro من خلال أجهزة شبكية تترجم بروتوكول الانترنت (IPv4) و(IPv6) ليقدم تجربة بيانات متنقلة سريعة موثوقة وآمنة.

وفي نفس الشهر من عام 2020، تم تصنيف شركة Ooredoo الممثلة بشركة Fasttelco كشريك ذهبي في Aruba Partner Ready for Networking Program مع Hewlett Packard Enterprise HPE. وتضمنت الاتفاقية تسجيل شركة Ooredoo لتكون أول مزود خدمة تابعة لـ Aruba في الكويت. كما يتضمن برنامج اختيار الشركاء الذهبيين من Aruba، الشركات التي تمتلك طاقماً هندسياً متخصصاً ولديه العديد من الشهادات الاحترافية والخبرة الكافية في تخطيط وتصميم وتنفيذ ودعم المشاريع المختلفة في مجال الشبكات السلكية واللاسلكية وأمن وسرية البيانات. وبالفعل حققت Ooredoo المتطلبات لامتلاكها كل كفاءات المستوى الذهبي وانجازها مشاريع جديرة بالملاحظة في الدولة ما مكنها من الوصول الى هذا المستوى واستحقاقها هذه الشراكة الذهبية.

اما في سبتمبر 2020، أعلنت Ooredoo الكويت عن اطلاق خدمة «سطح المكتب الافتراضي» للشركات في الكويت بالتعاون مع شركة Nutanix. .هذا وأعلنت Ooredoo الكويت وبالشراكة مع بتلكو، المزود الرائد لحلول الاتصالات الرقمية في البحرين، تأسيس «Global Zone Kuwait» في الكويت والتي تعتبر بمثابة منصة عبور دولية توفر النظام البيئي المناسب وتدعم التحول الرقمي بين دول المنطقة. واختارت بتلكو شركة Ooredoo، أول شركة اتصالات في الكويت تقدم خدمات رقمية مبتكرة، كشريك استراتيجي لتمكين التوسع في المنطقة لمنصة (Global Zone) ولدعم احتياجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامية على الصعيد الاقليمي، والذي يتماشى مع استراتيجية بتلكو الرامية نحو تلبية المتطلبات المتنامية للبيانات الاقليمية.

ومن أهم الشراكات التي تفخر بها Ooredoo، تعاونها مع البنك الاسلامي الرائد في الكويت، «بنك وربة» حيث تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي سيتم على ضوئها دراسة تقديم عروض حصرية ومتكاملة مستقبلا لعملائهما على حد سواء. كما وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في الكويت حيث اشتملت الاتفاقية بين الطرفين التعاون في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والذكية ودراسة امكانية تقديم خدمات ومنتجات مستقبلية مع مراعاة استيفاء متطلبات الجهات الرسمية.

اتفاقية مع «لؤلؤة التمدين»

وأخيرا، في نوفمبر 2020 وقعت Ooredoo الكويت اتفاقية شراكة مع شركة لؤلؤة التمدين التابعة لمجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في دولة الكويت، لمدة 5 سنوات. حيث ستقوم Ooredoo بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمات مبتكرة وحلول اتصالات رقمية متكاملة مدعّمة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة للمرحلة الأولى من مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» مول في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية، وهو أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري، علاوة على تعزيز المشروع بخدمات تقنية أمنية على أحدث طراز ووفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

