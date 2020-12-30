الأيوب: مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة

مال وأعمال

ترتكز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في Ooredoo على العديد من القيم بما في ذلك التواصل مع جميع شرائح المجتمع والاهتمام بهم واثراء حياتهم الرقمية، فضلا عن ادارة جميع التحديات التي قد تعوق تقدم المجتمعات.

قال مدير أول، ادارة الاتصال المؤسسي، مجبل الأيوب: «نأخذ على عاتقنا مسؤولية المساهمة في استقرار المجتمع، فنتبنى رؤية خاصة تساعدنا بدعم الأفراد من جميع الفئات ونسخر جهودنا وامكاناتنا ليكون لنا دور بارز في الارتقاء بوطننا لمصاف الدول الأولى والمتقدمة على جميع الأصعدة».

وأضاف: «نسعد في شركة Ooredoo بتعاوننا مع المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة (UN)، والتي تلعب دورا رائدا في مجال الهجرة والتنقل على مستوى العالم. حيث يتيح هذا التعاون لأعضاء «نجوم» الذين هم أيضا عملاء Ooredoo التبرع بنقاطهم الى منظمة الأمم المتحدة للهجرة عبر تطبيق «MyOoredoo. كما قال الأيوب: «أعلنا في Ooredoo الكويت يوم 10 فبراير في مؤتمر صحافي عقد في المبنى الرئيسي للشركة الكائن في مدينة الكويت عن شراكتنا الاستراتيجية مع Global Biking Initiative وذلك بهدف دعم الشباب والرياضيين وتحقيق تطلعاتهم، وذلك اتساقا مع قيمنا الأساسية وتماشيا مع سياستنا للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام». حيث كانت فعاليات Global Biking Initiative من 5 الى 7 مارس، بمشاركة أكثر من 200 راكب دراجة و100 متطوع من مختلف البلدان مشارك في الكويت قاموا بجولة بدراجاتهم الهوائية من شمال الى جنوب الكويت في غضون 3 أيام.

