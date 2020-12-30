استجابة للأزمة العالمية «كوفيد - 19»

مال وأعمال

ان الأزمة التي مر بها العالم وما زال، زرعت فينا تقديرا متزايدا لتجارب الحياة البسيطة. في الواقع، لن تكون الحياة بعد تفشي كوفيد_19هي نفسها أبدا، فنحن نعمل على خلق بداية جديدة دعما لجميع أفراد المجتمع في مثل هذه الأوقات. وهذا ما يرسم الخطوط العريضة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة Ooredoo الكويت.

فقد قامت Ooredoo الكويت وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية باهداء جميع العائدين الى أرض الوطن خطوط مجانية بهدف التواصل مع أحبائهم خلال فترة العزل الصحي. وتشمل هذه الخطوط مكالمات وسعات انترنت مجانية. وقد تم توزيع الخطوط المجانية من قبل فريق Ooredoo الكويت متمثلا بالرئيس التنفيذي للشركة، عبدالعزيز يعقوب البابطين ومدير أول، ادارة الاتصال المؤسسي، مجبل الأيوب ورئيس وحدة المتطوعين في جمعية الرحمة العالمية، عبدالله المذن.

ويجدر الذكر بأن Ooredoo الكويت قامت بتسخير جميع امكانياتها تحت تصرف الجهات الصحية والحكومية لمواجهة الأزمة من خلال العديد من المبادرات بهدف تشجيع العملاء على البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات خلال هذه الفترة الاستثنائية تماشيا مع توجيهات الجهات الحكومية في دولة الكويت والتي شملت التعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات حيث قدمت Ooredoo الكويت لعملائها 5GB انترنت مجانيا يوميا بالاضافة الى مكالمات محلية مجانية ولمدة شهر. وفي بداية الأزمة، قامت الشركة باهداء جميع العاملين من عملائها في الوزارات والهيئات والتي تتضمن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني والادارة العامة للجمارك وشرطة الكويت والدفاع المدني والخطوط الجوية الكويتية انترنت خلال شهر مارس لجهودهم المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقد قامت الشركة بتقديم خدمات الاتصالات وتسخير جميع امكاناتها للادارة العامة للدفاع المدني ولقطاع الجمعيات التعاونية في الكويت.

كان عام 2020 قاسيا بما فيه الكفاية على أولئك الذين لم يكونوا مستعدين، وكان تحديا كافيا لأولئك الذين يفكرون بشكل استراتيجي ويتوقعون المستقبل، ولديهم القدرة على ادارة الأزمات بكفاءة واتخاذ اجراءات في الوقت الفعلي. كان عام 2020 بلا شك عام الانجازات الذي وضح القفزات الاستراتيجية لشركة Ooredoo الكويت.

